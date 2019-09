Tip z Kroměřížska: Floria Podzim Bonsai

Zveme vás na Floriu Podzim Bonsai

Kdy: 27. – 29. září, denně od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: Základní vstupné 100 Kč, rodinné 250 Kč, děti do 6 let zdarma, Děti 6 - 15 let 40 Kč, důchodci nad 65 let 80 Kč, držitelé ZTP 80 Kč, držitelé ZTP/P zdarma, členové ČZS 80 Kč

Prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Jedná se o největší zahradnickou výstavu tohoto druhu v České republice. Uvidíte mezinárodní expozice vzácných bonsají a kamenů suiseki. Nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu. Pořídíte okrasné cibuloviny, ovocné stromy, bonsaje nebo chryzantémy. V rámci doprovodného kulturního programu vystoupí Duo Jamaha, Cimbálová muzika Réva, Kamelie a další. Čekají vás také cestovatelské přednášky, komentované prohlídky či ukázka z tvorby ikebany.