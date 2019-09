Tip z Valašska: Garden Food Festival

Zveme vás na Garden Food Festival do Rožnova pod Radhoštěm

Kdy: sobota 25. května od 10 do 19 hodin, neděle 26. května od 10 do 18 hodin

Kde: Městský park v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov Pod Radhoštěm

Za kolik: vstupné v předprodeji 100 Kč, vstupné na místě 150 Kč, děti do 140 cm mají vstup zdarma

Že se dá v kuchyni vytvořit zdravé a jednoduché jídlo, často s aktivní pomocí dětí? I to se dozvíte na Garden Food Festivalu v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm, kde návštěvníci zažijí chutě a vůně nejen z Valašska, ale celého Česka, Evropy a světa. Letošní novinkou je hudební představení a hlavně show talentovaných kuchařů, kteří se objevili v televizní soutěži MasterChef Česko 2019. A co můžete ochutnat? Například rožněného pštrosa, kohoutí perkelt, fish and chips s mátovým hráškem, krevetové knedlíky nebo lokše s kachním ragů. Nabitým dvoudenním programem hosty provede herečka, spisovatelka a zapálená kuchařka Markéta Hrubešová. V areálu bude také dětská zóna s mnoha atrakcemi.