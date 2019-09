Tip ze Slovácka: Na prázdniny můžete odletět z Kunovic třeba „Andulou“

Na prázdniny můžete odletět z Kunovic třeba „Andulou“

Kdy: pátek 28. června od 15 hodin

Kde: Areál slováckého aeroklubu a leteckého muzea v Kunovicích

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nevíte, jak si zpříjemnit s dětmi začátek letních prázdnin? Tak do něj prostě vleťte. A to na akci nazvané Odlétáme na prázdniny 2019. Koná se v areálu Leteckého muzea v Kunovicích. Určena je hlavně pro děti s rodinami.

„Návštěvníci budou mít možnost se proletět legendární „továrnou na vztlak“ = Andulou. A to ne jen tak ledajakou, ale An-2 s imatrikulací OK-GIC, strojem vyzdobeným tradičními slováckými motivy,“ láká všechny vzhůru na palubu Slovácký aeroklub Kunovice.

A na co více se můžete těšit? Na modeláře, výstavu letadel, skákací hrad, dopravní hřiště BESIP, aquazorbing či bungeerunning. Během dne vystoupí také hasiči Kunovice a Policie České republiky. Večer si pak můžete užít koncert Kamila Dyjáka nebo třeba Kačes a spol.