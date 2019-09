V sobotu 5. ledna 2019 se v Halenkovicích uskuteční Tříkrálová sbírka.

"První lednovou sobotu od 10 do 15 hodin protkají halenkovické ulice a uličky tříčlenné skupinky koledníků v doprovodu dospělé osoby. Opět po roce zazní koledy v podání Tří králů a my budeme moci přispět do sbírky, kterou zaštiťuje Charita Česká republika," říkají pořadatelé.