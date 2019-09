Tříkrálová sbírka v Otrokovicích

Tři králové znovu zavítají do vašich domovů v Otrokovicích. "V sobotu 5. ledna se v našem městě uskuteční další ročník Tříkrálové sbírky. I do vašich domovů zavítají Kašpar, Melichar a Baltazar. Naše tříkrálové koledníky můžete očekávat od 10 do 15 hodin. Přijdou k vám jako vždy s úsměvem a písní na rtech a už teď se těší na radostné setkání s vámi. Věříme, že stejnou radost budete mít ze setkání s nimi i vy. Předem díky za vaši vstřícnost," vzkazují pořadatelé.