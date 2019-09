Ve hře Skleněný zvěřinec se představí i Stašová

Zveme vás na divadelní hru Skleněný zvěřinec, která se koná ve středu 13. března 2019 od 19 hodin v Otrokovické Besedě. Vstupné je 450, 420, 390 Kč. Lístky je možné zakoupit na www.otrokovickabeseda.cz/event/282131/skleneny-zverinec.

Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee Williams se silně autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna Toma je zosobněním samotného Tennessee Williamse a jeho sestra Laura je původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se smějeme i pláčeme sami nad sebou.

Hrají:

Simona Stašová, matka Amanda

Jaromír Nosek / Filip Cíl, syn Tom

Andrea Daňková / Kamila Trnková, dcera Laura

Adam Vacula / Zdeněk Piškula, nápadník Jim



Režie: Vladimír Strnisko