Dům kultury Vizovice zve na výstavu maleb Marie Tlaskalové a plastik Josefa Kanara.

Vernisáž se uskuteční 6. května 2019 v 17 hodin v prostorách vestibulu a Informačního centra ve Vizovicích (Masarykovo náměstí 1008).

Výstava potrvá do 12. 6. 2019. Otevírací doba je: pondělí až pátek od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. Vstup je volný.