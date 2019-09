Zveme vás na akci nazvanou Zlín Slow Fashion Restart.



Kdy: 12. září od 15.30 hodin

Kde: park Komenského, Zlín

Za kolik: vstupné zdarma

Nejen dámy či slečny jsou zvány na akci nazvanou Zlín Slow Fashion Restart. Objevíte módu v jiném světle. Zkuste to jinak než klasicky v obchodním domě. Pojďte se zamyslet nad tématy, jako jsou ekologie, udržitelnost, respekt k naší planetě a zároveň nesplynout s davem a oblékat se originálně, s citem. Ne všechno, co se rozhodnete vyřadit ze svého šatníku musí skončit v popelnici. O zachovalé, plně funkční oblečení, je možné se s radostí podělit a nabídnout je volně k dispozici komukoli. V jeden čas, na jednom místě s grácií, noblesou a úctou k jednou vytvořeným věcem, můžete cokoliv nabídnout, co už nepotřebujete a odnést si, co se vám líbí.