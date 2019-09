Zveme vás na akci nazvanou ROCKIN´ DREAMS aneb rockové snění po stopách historie slavných kapel a jejich nezapomenutelných hitů. Pod vedením dirigenta Miloše Machka zazní rockové písně v jedinečných úpravách pro velký symfonický orchestr od skupin Rolling Stones, Beatles, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, AD/DC a mnoha dalších.

Rockin´ dreams - open air koncert Filharmonie B. Martinů | Foto: Milan Mikšík

KDY: 18. září od 19 do 22 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné 400 Kč, 300 Kč, 150 Kč, děti do 6 let zdarma