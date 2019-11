KDY: 14. listopadu 2019 od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: Vstupné: 290 Kč, 380 Kč

Ředitel divadla Petr Michálek, po úspěšném uvedení kabaretů Ovčáček – čtveráček a Ovčáček – miláček, připravuje inscenaci, která s nadhledem, humorem i sarkasmem mapuje kabaretní formou to, co nás formovalo od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek. 30 let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti. S hudbou Zdeňka Krále a písňovými texty Jana Šotkovského vás čeká inscenace o posledních třiceti letech, v nichž jsme se mnohdy cítili jak Alenka v říši divů. Vstupenky zakoupíte na www.vstupenky.divadlo.cz.

Akce se koná v rámci 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii.