KDY: 21. listopadu 2019 od 19 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: Vstupné 250 Kč

Kdo jiný by to měl vědět lépe než kultovní Depeche Mode, kteří v letech 2017/18 odehráli na 115 koncertů své Global Spirit Tour pro více než 3 miliony fanoušků po celém světě.

Povolali režiséra Antona Corbijna, autora klipů světoznámých hitů jako Personal Jesus nebo Enjoy the Silence, aby zachytil nezkrotnou energii jejich vystoupení a spolu s ní i příběhy šesti nejvěrnějších fanoušků. Výsledný vizuálně působivý koncertní film Depeche Mode: SPIRITS in the Forest zachycuje unikátní, vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018 společně s hlubším a intimním pohledem na to, jak se tvorba Depeche Mode promítá do života jejich příznivců.

Hudební / Dokumentární. Režie: Anton Corbijn. Nevhodné pro děti do 12 let. Délka je 95 minut.