KDY: 9. ledna 2020 od 18 hodin

KDE: ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín

ZA KOLIK: vstupné 70 Kč, snížené 25 Kč

Koncertoval v několika evropských zemích. V současnosti působí jako pedagog na hudební akademii Maastricht. Roman Krejčí tentokrát představí program, kde jsou zastoupeni pouze tři skladatelé. Argentinec Cardoso, C. P. E. Bach a J. S. Bach, který svou Partitu d moll napsal v roce 1720 – v letošním roce to bude 300 let od jejího vzniku a její poslední část Ciaccona patří k jeho nejpodivuhodnějším skladbám. J. Cardoso nešetří prvky jihoamerického folkloru, což bude poměrně kontrastní k oběma Bachům.

Vstupenky zakoupíte v Městském informačním a turistickém středisku ve Zlíně (přízemí radnice) nebo v Alternativě před koncertem.