KDY: 12. ledna 2020 od 14.30 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: vstupné 80 Kč

Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata. Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Doma to raději nezkoušejte!

Česko, 2019, délka je 62 minut. Animovaný / Rodinný. Režie: Marek Beneš. Scénář: Štěpán Gajdoš. Kamera: Jan Chvojka. Hudba: Zdeněk Zdeněk. Přístupné bez omezení.