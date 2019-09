Tip na neděli 15. září: Loutkové představení Ostrov splněných přání

Kdybyste mohli poprosit kouzelnou perlu o splnění jednoho přání, co by to bylo? Přijďte se podívat s dětmi na loutkové představení nazvané Ostrov splněných přání.

Ostrov splněných přání | Foto: Deník/repro