KDY: 29. prosince 2019 od 16 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: vstupné 140 Kč

Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce Walter Beckett. Agent Lance kultivovaný, elegantní, nonšalantní, prostě naprosto dokonalý za všech okolností. Zatímco Walter … není. Ten je prostě jen geniální. Náročnou universitu vystudoval už v patnácti letech a teď zrovna pracuje na tajných výzkumných projektech pro ještě tajnější vládní službu. To, že se tito dva dají někdy dohromady jako parťáci v akci, by si nedokázal asi představit ani ten největší padouch.

Jenže na to dojde právě teď, kdy je potřeba zachránit svět před jedním takovým, před Kellerem Killianem, zlosynem číslo 1. Walter je totiž vynálezcem biodynamického maskování, které špiónům umožní dokonalý převlek. Či spíše převtělení. A tak se díky tomuto vynálezu Lance promění v statečného, divokého, majestátního a dokonale nenápadného tvora …. v holuba. Geniální. Holubi jsou všude, nikdo si jich moc nevšímá a umí létat. Od té chvíle Walter a Lance musí pracovat jako dokonale sehraný tým, jinak se celý svět ocitne ve smrtelném nebezpečí.

USA, 2019, délka je 104 minut. Animovaný / Rodinný / Akční / Komedie. Režie: Nick Bruno, Troy Quane. Scénář: Brad Copeland. Hudba: Theodore Shapiro. Nevhodné pro děti do 12 let.