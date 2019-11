KDY: 15. listopadu 2019 od 19 hodin

KDE: kino v Napajedlích

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč

Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj se zoufalou prosbou o pomoc. Nelítostná bytost Rose a její následovníci totiž čerpají energii z „osvícení“ dalších nevinných dětí a pro dosažení své nesmrtelnosti jsou rozhodnuti udělat cokoliv. Tato nesourodá dvojice spojí své síly a pustí se s Rose do nemilosrdného boje na život a na smrt.

USA, 2019, délka je 152 minut. Horor / Thriller. Režie: Mike Flanagan. Předloha: Stephen King (kniha). Scénář: Mike Flanagan. Kamera: Michael Fimognari. Hudba: The Newton Brothers. Nepřístupné pro děti do 15 let.