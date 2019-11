KDY: 8. listopadu v 18 a ve 20.30 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: Vstupné 120 Kč

Autentické zážitky cestovatele, novináře a fotografa, Tomáše Kubeše shrnuté v pořadu s názvem Černobyl - spící peklo.

Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak se to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

Přednáška / promítání / diskuse. Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. Přístupné bez omezení.