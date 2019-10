KDY: 14. října 2019 od 18 hodin

KDE: ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín

ZA KOLIK: Vstupné základní 120 Kč, snížené 50 Kč

Emma Larsson pracuje jako skladatelka i textařka, mezi osobnosti, které ji hudebně ovlivnili, počítá především Johna Coltranea a Betty Carterovou, dále i Waynea Shortera, Shirley Hornovou, Tynera McCoye a Herbie Hancocka.

„Emma Larsson není žádný vokální trik, ale talentovaná zpěváčka a skladatelka, jejíž tvorba je zcela srovnatelná s některým z největších jazzových talentů dneška," napsal jazzový kritik Brent Black. Má bezchybný timing, bezvadné frázování, skvělé napojení na publikum a vrozený dar vědět, kdy ubrat a kdy naopak přidat na výrazu…

Je držitelkou titulu Master of Education in Music z Luleské univerzity ve Švédsku a Master of Music v jazzových studiích z prestižní akademie Sibelius ve Finsku. V roce 2011 se stala členkou fakulty The Piano School of New York City. Příležitostně též vyučuje na hudební konzervatoři v Oulu a na univerzitě v Joensuu ve Finsku.

Účinkují:

- Emma Larsson (Švédsko/USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA/A) – elektrické piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (D) – bicí