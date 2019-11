KDY: 4. listopadu od 18 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Součástí vernisáže, která se koná v pondělí 4. listopadu od 18 hodin, je tradičně křest nového městského kalendáře na rok 2020.

Výstava potrvá do 29. listopadu 2019. Prohlédnout si ji můžete od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin, v sobotu a neděli pak pouze v rámci kulturních pořadů.