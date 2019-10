Zlín Design Market dává mladým designérům možnost předvést svou tvorbu a nabídnout ji k prodeji. Letos této příležitosti využije více než šest desítek tvůrců, v jejichž nabídce jsou autorské výrobky z nejrůznějších materiálů.

Zlín Design Market. | Foto: Deník/repro

KDY: 12. října od 10 do 20 hodin,

13. října od 10 do 16 hodin

KDE: Zlínský zámek

ZA KOLIK: Vstupné na oba dny je 50 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma