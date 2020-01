Čokoládový festival 2020 ve Zlíně pořádaný agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Čokoládový festival. | Foto: Deník/repro

KDY: 18. ledna od 10 do 18 hodin a 19. ledna od 10 do 17 hodin

KDE: sportovní hala Euronics ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, studenti, senioři 40 Kč, děti do 6 let, ZTP, ZTP/P zdarma