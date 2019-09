Tip na sobotu 21. září: V Napajedlích promítnou Román pro pokročilé

Zveme vás na promítání filmu Román pro pokročilé, a to do kina v Napajedlích. Film je nevhodný pro děti do dvanácti let. Česko, 2019. Komedie. Režie: Zita Marinovová. Scénář: Zita Marinovová. Kamera: Martin Hes.

Film Román pro pokročilé. | Foto: Deník/repro