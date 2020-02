Tip na středu 12. února: Vášeň Route 66

Jaká je historie, současnost i budoucnost legendární Matky cest a jak se "česká stopa" otiskla přímo do amerického asfaltu? To vše bude tématem besedy se Zdeňkem Juráskem, prezidentem České asociace Route 66, který už 22 let hoří pro nejslavnější silnici světa.

Vášeň Route 66. | Foto: Deník/repro