KDY: 16. října od 14 do 19 hodin

KDE: Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pojďte se zamyslet nad tématy jako jsou ekologie, udržitelnost, respekt k naší planetě a zároveň nesplynout s davem a oblékat se originálně, s citem.

Ne všechno, co se rozhodnete vyřadit ze svého šatníku musí skončit v popelnici a o zachovalé, plně funkční oblečení je možné se s láskou a radostí podělit a nabídnout je volně k dispozici komukoli. V jeden čas, na jednom místě s grácií, noblesou a úctou k jednou vytvořeným věcem, může kdokoliv nabídnout, co už nepotřebuje a odnést si, co se mu líbí.