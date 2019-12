KDY: do 29. prosince 2019

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné zdarma

V jeho obrazech najdeme erotiku propojenou s humorem, obdiv k legendám rockové i popové hudby nebo svérázné portréty Milouškových přátel či domácích mazlíčků. V Otrokovicích vystavuje Milan Smolka poprvé.

Otrokovická Beseda je otevřená od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin, v neděli je zavřeno.