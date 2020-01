Tip na úterý 14. ledna: Dětský čtenářský klub KNIHOŽROUTI. Dětem tam i poradí

Klub Knihožrouti je pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Na co se mohou těšit? Na pomoc se čtením, tipy na super knížky, spoustu nových informací, nové kamarády a zábavu s knihovnicí Anďou.

Dětský čtenářský klub KNIHOŽROUTI. | Foto: Deník/repro