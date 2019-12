KDY: 24. prosince 2019 od 8.30 - 13.30 a od 8.30 - 14.00

KDE: Lukovská 112, Zlín

ZA KOLIK: pro vstup návštěvníci mohou využít zvýhodněné vstupné, které platí až do 29. února 2020: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč, senioři 60 Kč.

V tento den se mohou děti do patnácti let těšit na dárek. Za vstupné zaplatí pouze symbolickou 1 korunu. Zoo bude otevřena do 14 hodin. Pro návštěvu bude možno využít hlavní i sezónní vstup.

