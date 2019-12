KDY: 3. prosince 2019 od 19 do 22 hodin

KDE: Sklep 33 ( třída Tomáše Bati 190 ve Zlíně)

ZA KOLIK: Vstupné 120 Kč

Kdy stále může v Rusku sněžit? Co se jí v Kazachstánu? Jak krásné jsou holky v Kyrgyzstánu? Jak blbě se stopuje v Tájikistánu? Jaké vedro může být v Uzbekystánu? Co všechno je divné na Turkmenistánu? Proč nás nepustili do Afghánistánu? Jaký jsou lidi v Íránu? Jak se stopuje se psem v Turecku? Nebo jaké to je půjčit si oslíka a vyrazit s ním na hory?

Na travel stand-up comedy 3. prosince 2019 ve Sklepě 33 od 19 hodin vám vše Slávek povykládá.

Slávek Král cestuje už 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Nastopoval přes 250 000 kilometrů po víc jak 84 zemích světa.