KDY: 25. března od 18 hodin

KDE: aula U18 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč

Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy.

Ve vyprávění cestovatele Tomáše Kubeše se příchozí mohou vydat nejen do města duchů Pripjať, ale i do okolí, a poznat, jak vypadá místo po více jak třiatřiceti letech od havárie.