KDY: středa 9. září od 19 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 230 Kč

Fleret rád hraje na všech možných akcích, tudíž jej můžeme vídat jak v malých sálech v akustické sestavě, tak i na největších pódiích či velkých festivalech.

Za dobu svého trvání vydal Fleret 17 řadových desek, 2 DVD, 4 LP, 2 knihy a 3 zpěvníky. Dlouhých 17 let vystupovala s kapelou také královna lidové písně Jarmila Šuláková. Před třemi lety, po jejím odchodu do muzikantského nebe, převzala maminčiny otěže dcera Zuzana. Ta jezdí a zpívá s Fleretem po celé republice. A je to věru neuvěřitelná kopie Jarmilky, která by letos, v roce 2019, oslavila své 90. narozeniny. I proto tedy nadmíru sedí replika - tradice pokračuje.