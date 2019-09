KDY: 14. září od 18 hodin

KDE: prostranství za kulturním domem v Hostišové (za deště v sále kulturního domu)

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Připravena bude také bohatá tombola.

Těšit se můžete i na soutěž o pěkné ceny „Poznej si svoji slivovici.“ Ti, kteří se chtějí do soutěže zapojit, mají dodat vzorky slivovice v půllitrových čistých lahvích nejpozději do 14. září do 18 hodin na Obecním úřadě Hostišová.