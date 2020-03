KDY: 7. března od 19 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč

Celým večerem vás bude provázet a bavit moderátor z Rádia Zlín Jiří Horváth. Svými podmanivými písněmi v pop/akustickém duchu vás přijedou potěšit MARKÉTA VODIČKOVÁ & FILIP VÍTŮ. K nim se připojí poměrně nové pop-rock/jazzové hudební těleso PRALES. Ačkoliv skupina vznikla teprve v roce 2018, najdeme zde velice zkušené muzikanty, kteří se z čistě instrumentálního projektu EF přetransformovali do téhle nové formace obohacené o chytré poutavé rytmy a popěvky. O bonusové zpestření se pak postará beatboxer PATRIK JURIGA.

Akce se i letos koná pod pořadatelskou taktovkou rockové zpěvačky JIŘINY LYSÁKOVÉ. Ta bude zároveň se svou kapelou i jednou z účinkujících, kteří se během koncertu představí na pódiu.

V rámci doprovodného programu bude probíhat i prodej různých upomínkových předmětů, jejichž celá částka z prodeje opět poputuje do benefiční kasičky. Budou to například přívěsky z 3D tiskárny: malá srdíčka (15 Kč), větší srdíčka (25 Kč) a škrabky na auto (50 Kč). Dále to budou štěstíčka pro kluky i holky (20 Kč), které pečlivě vybrala a vytvořila samotná Jiřina Lysáková. K zakoupení budou i akrylové obrázky (20 x 20 cm) od Elišky Zeldové (150 Kč), kniha Dotek budoucnosti od Michala Krále (100 Kč) a líčení od stylistky Lenky Stavinohové (100 Kč). Stejně jako vloni se budou prodávat i náramky přátelství (ze 119 Kč půjde rovných 50 Kč opět do kasičky).