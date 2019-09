KDY: 15. října 2019 od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné 490, 590, 690, 790, 890, 990 a 1090 Kč (podle místa)

Janek Ledecký představí symfonické verze svých nejslavnějších písní, ale přinese i pár překvapení v podobě skladeb, co ještě se svou kapelou nehrál. Půjde tedy o velkou změnu oproti jarní sezóně, kterou zpěvák věnoval Akustickému turné.

Všechny koncerty v jeho rámci totiž situoval do kulis Baru Svět, prakticky tak vymění klobouk a volnou košili za kravatu a oblek a slavnostnější prostory. Hostem bude uznávaný písničkář Ivan Hlas.

„Přijde mi to jako báječný dramatický oblouk. V období, kdy jsem začínal s rockovou muzikou, mě jeden kamarád přitáhl na Hanspaulku do hospody Houtyš, kde u jednoho stolu seděli Ondra Hejma, bráchové Tesaříci, Bluesberry, Krausberry a právě Ivan Hlas. Pro mne to bylo jako zjevení, protože jsem do té doby netušil, že ta muzika, která mě nejvíc bavila, se dá takhle senzačně dělat v češtině," přibližuje Ledecký první setkání s autorem hudby k muzikálové komedii Šakalí léta, ve které zazněly například písně Jednou mi fotr povídá, Na kolena, Sladkých patnáct a další. „Ivan je ten frajer, od kterého jsem se to všechno naučil. Rozhodli jsme se, že po těch letech se sejdeme a uděláme turné se symfonickým orchestrem", pokračuje Ledecký v přiblížení Symphonic tour 2019.

Speciální aranže Ledeckého písní připravuje jeho bubeník Hanz Sedlář, který se ujme i role dirigenta.

Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal, www.ticketportal.cz.