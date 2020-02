Kapela Doga přiveze do Zlína show plnou největších hitů

Hard rockoví harcovníci DOGA zahájí svou dvaatřicátou koncertní sezónu našlapaným Best of Rock Ride tour 2020. Kapela vedená ikonickým frontmanem Izzim přiveze svou show plnou největších hitů historie i do Zlína do klubu Masters of Rock Café a to v sobotu 4.4.2020. Fanoušky čeká vylepšená velká scéna, efekty, sníh, lasery a aktuální singlový hit „Zas ty a já“.

Kapela Doga. | Foto: Deník/repro