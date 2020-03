Miroslav Donutil – Na kus řeči. Užijte si jeho show v Luhačovicích

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil vás navštíví se svojí one man show Na kus řeči, a to v Luhačovicích. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky vám připomenou, co vše se může přihodit na cestách.

Miroslav Donutil. | Foto: Deník/archiv