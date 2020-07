Německé metalové komando PRIMAL FEAR dorazí do Zlína

Německá heavy metalová formace PRIMAL FEAR dobývá svým čistokrevným power metalem svět! Už 22 let oslovují fanoušky svým ryzím a poctivým metalem a není asi nikdo, koho by alespoň jemně nezasáhli. Tato šestice sympatických muzikantů je momentálně ve studiu, kde nahrávají své již třinácté album, které spatří světlo světa ještě letos! Jakmile se kapela vrátí z megaturné po Americe, vyrazí neúnavní Ralf Scheepers, Matt Sinner, Magnus Karlsson, Alex Beyrodt a nový bubeník Michael Ehré na turné po Evropě! V rámci tohoto „Metal Commando Over Europe“ se představí hned 2x v ČR! Jednou právě ve Zlíně.

PRIMAL FEAR. | Foto: Deník/repro