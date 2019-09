Chcete se bát? Pak přijďte na hrad Brumov, který se promění ve strašidelný. Jedná se o tradiční akci s řadou zábavných akcí a soutěží.

Hrad Brumov. | Foto: Brumov-Bylnice

KDY: 21. září od 19 do 22 hodin

KDE: Hrad Brumov, Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: Vstupné dospělí 80 Kč, děti do 15 let 50 Kč, rodinné 200 Kč