KDY: 21. září 2019 od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: Vstupné 340, 320 a 250 Kč (podle místa)

Žebrácká opera je jedinou Havlovou hrou, která není jeho původní. „Je úplně jiná než jeho ostatní hry. Není to absurdní drama, ani žádná intelektuálská záležitost. Zpracoval tři sta let starý text Johna Gaye a ten příběh má neskutečný šmrnc,“ uvedl režisér Patrik Lančarič.

Hra zavede diváka do zločineckého podsvětí, v němž spolu soupeří dva gangy. Jejich vůdcové Peachum (Zdeněk Julina) a Macheath (Radovan Král) jsou ochotní udělat cokoli, aby konkurenta zdolali a chopili se moci. Jejich zbraněmi jsou slova, manipulace a intriky.

To byl také jeden z důvodů, proč se tvůrci rozhodli příběh zasadit do období 30. let minulého století. „Celé se to odehrává ve stylu á la Al Capone, ctíme staré gangsterky. Herci budou mít krásné kostýmy z této éry, ve stejném duchu se ponese i scéna,“ prozradil Lančarič. Autorem scény je Michal Syrový. Kostýmy navrhla Katarína Chválová.

Výraznou složkou inscenace bude hudba, kterou složil Richard Dvořák, ale zazní i citace z opery Johna Gaye, nebo z verze Bertolta Brechta. V podání herců tedy diváci uslyší i známou píseň Mackie Messer.

Dále hrají Romana Julinová, Marie Vančurová, Gustav Řezníček, Eva Daňková, Petra Králová, Lucie Rybnikářová, Jan Leflík, Matěj Štrunc a další.