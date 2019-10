KDY: 19. října 2019 od cca 10 hodin

KDE: Kroměříž a okolní obce

ZA KOLIK: Startovné je 200 Kč

"Závodu se mohou zúčastnit i amatéři. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a včasná prezentace na kroměřížském atletickém stadionu do 10 hodin a 20 minut. Startovné je 200 Kč,“ informoval ředitel závodu Ota Šedý.

Start maratonu je naplánovaný na 10.30 hodin. "Jedná se o jeden z nejnáročnějších maratonů v Česku. Zejména mezi dvanáctým a pětadvacátým kilometrem musí vytrvalci překonat 300 metrové převýšení. Trať nejprve vede z atletického stadionu v Kroměříži, kde se po absolvování 900 metrů na atletické dráze potom poběží směrem k vlakové zastávce na Kotojedy. Dále pak kolem letiště do Trávnických zahrádek a po cyklostezce podél řeky Moravy do Kvasic. Tam začíná nejnáročnější kopcovitá část maratonu přes Novou Dědinu, hájenku Tabarky, Kostelany až na Bunč. Po šestikilometrovém seběhu do Zdounek pokračuje maraton přes Šelešovice, Jarohněvice a Vážany, zpět do cíle na kroměřížském atletickém stadionu,“ popsal 42,2 kilometrů dlouhý podnik Šedý.

V Chřibech na startu očekávají 60 až 80 maratonců.