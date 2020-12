Vánoční kolo u Obchodního domu

KDY: po celou adventní dobu, v provozu bude i na Silvestra

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné: 100,-/osoba (děti do výšky 100 cm zdarma, děti do 15 let jen s doprovodem rodičů)

Zpestřete si sváteční nákupy nebo procházku v centru města svezením v jedinečné atrakci: ve vánočním kole přímo před Obchodním domem ve Zlíně. Kolo je vysoké 24,6m, čímž nabízí unikátní pohled na město. Vánoční kolo je v provozu po celou dobu adventních svátků i na Silvestra!

Otevírací doba: 10 - 22 hodin (změny vyhrazeny). Délka jedné projížďky je až 5 minut. Vánoční kolo má 20 kabinek, 1 až pro 6 osob.

Zdroj: Deník/repro

Adventní Zlín 2020 - řemeslný jarmark

KDY: denně do úterý 22. prosince, 9 - 18 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Letos proběhne ve skromnějším duchu, než je zvykem - epidemiologická situace umožňuje pouze prodej řemeslných výrobků a balených potravin. Vánoční atmosféru navodí reprodukovaná hudba. Pro děti se plánuje přistavení Zlínského vánočního expressu s tím, že bude zajištěna jeho pravidelná dezinfekce. V rámci doprovodného programu je 22. prosince v plánu předávání betlémského světla s anděly na chůdách a ve vybraných dnech bude hrát Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín hudební znělky z balkonu radnice.

Zdroj: Deník/repro

Nakupte si vánoční drobnosti, třeba jako vánoční dárek

KDY: do středy 23. prosince, 10 - 17 hodin

KDE: Galerie pod radnicí ve Zlíně



Nenechte si ujít prodejní výstavu sošek, obrazů, kalendářů, šperků a jiných drobností.

Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Vánoční trhy v Kroměříži

KDY: do 22. prosince

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Těšte se na pohodovou atmosféru, betlém v životní velikosti a další radosti, kterými město Kroměříž oslaví letošní advent. Na náměstí však nebudou chybět prodejní stánky, kde koupíte kupříkladu balené jídlo, cukrovinky, med, mošty, drobné dárkové předměty, keramiku, dekorace, šperky, mýdla či vánoční ozdoby. Město také bude zahaleno do světel.

Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Vystoupení žáků ZUŠ

KDY: v neděli 20. prosince od 16 hodin

KDE: Nám. Dr. E. Beneše v Holešově

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Nenechte si ujít vystoupení žáků Základní umělecké školy, které se koná na náměstí v Holešově. Zpestříte si tak čekání na Vánoce, do kterých zbývá už jen několik málo dní.

Zdroj: Deník/archiv

Výstava Betlémy za sklem v Holešově

KDY: do 3. ledna 2021

KDE: zámek v Holešově

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Krásná výstava, která stojí za vaši návštěvu. Čítá na 20 exponátů a je volně přístupná v zámeckých arkádách v prosklených vitrínách denně až do 3. ledna 2021 v době od 10 - 18 hodin. Součástí výstavy jsou i stromečky, které si nazdobily dle vlastních představ místní mateřské školky, spolky i jednotliví občané. Organizátorem akce je Městské kulturní středisko Holešov.

Zdroj: Karel Bartošek

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti

KDY: v sobotu 19. prosince

KDE: Uherské Hradiště



Tradiční vánoční jarmark v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí se letos koná do 22. prosince. Zároveň budou otevřeny také celodřevěné stánky, které lemují plochu náměstí. Oproti jiným letům bude ale prodej na jarmarku i ve stáncích omezen podle aktuálně platných hygienických a bezpečnostních opatření. Lidé si zde mohou koupit zejména rukodělné výrobky lidových tvůrců. Najdete tam také stánky s potravinami, které nejsou určeny k okamžité spotřebě – například sýry (ale nikoliv např. teplé oštěpky na grilu), salámy a klobásy (pouze studené, určeno ke konzumaci doma), nápoje a alkohol (například medovina, víno – pouze zabalené, nikoliv rozlévané), balené čaje, med, vánoční cukroví, ořechy, koření, turecký med a perníčky apod.

Zdroj: Deník/Pavel Bohun

VALAŠSKO

Od adventu po tři krále aneb Papírové ozdoby na vánočním stromku

KDY: kdykoliv do 6. ledna 2021

KDE: doma, on-line přes web Valašského muzea v přírodě zde

ZA KOLIK: zdarma



Vánoce se kvapně blíží. Pokud jste kreativní a spolu s dětmi nebo i sami rádi tvoříte, zvláště v tomto čase, zkuste si vyrobit originální ozdoby z papíru na svůj vánoční stromeček.



Na webu Valašského muzea v přírodě běží on-line projekt Od adventu po tři krále - zde, který si klade za cíl představit zábavnou formou nejrůznější zvyky a tradice adventu i Vánoc, recepty, rukodělné činnosti, ale i rodinný život našich předků v tomto krásném čase. Přečtete si zajímavé povídání o papírových ozdobách a zkuste vyrobit svého papírového andílka. Ten nemusí zdobit jenom stromeček, ale může se stát i pěkným dárkem.



Kompletní názorný návod na výrobu andílků najdete zde

Šablony andělíčků ke stažení zde a zde

Šablona hvězdy ke stažení zde



Zdroj: z webu Valašského muzea v přírodě

Vánoční online questing - Příběhy Valašského Meziříčí

KDY: do neděle 20. prosince

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: zdarma

Muzea, hrady a zámky se od tohoto pátku opět uzavřou, ale nezoufejte. Nechte se vtáhnout do poutavých příběhů města Valašské Meziříčí a to v rámci zábavné vánoční hry, kterou připravilo Muzejní a galerijní centrum. Vydejte se virtuálně pomocí Google Street View do ulic města a poznejte jeho známá místa tak, jak je neznáte. Hra obsahuje celkem 14 úkolů, které jsou v návodu (viz. níže ke stažení) podrobně popsány a stanou se vaším průvodcem.



Cílem hry není jen něco zajímavého se dozvědět, ale můžete se také pokusit vyluštit tajenku ze splněných úkolů a indicií, které během své virtuální výpravy posbíráte. Tajenku můžete poslat na e-mail: anlauf@magc.cz a přihlásit se tak do slosování o ceny, nejpozději pak do neděle 20. prosince.

Hru i s návodem si můžete stáhnout zde

Zdroj: z webu KZ Valmez

Klimt & Schiele - Erós a Psyché | Moje kino LIVE

KDY: neděle 20. prosince od 20.30

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: 100 korun



Ke správné vánoční pohodě patří i kvalitní film. Dopřejte si ho on-line a podpořte i své vsetínské kino Vatra. V neděli od 20.30 kino promítá přes virtuální platformu Moje Kino LIVE dokumentární film Michela Mallyho - Klimt & Schiele - Erós a Psyché. Pokud jste milovníky výtvarného umění a secese, budete jako ryba ve vodě. Dokument vás přenese do nejslavnějších kulturních prostor rakouské metropole – do galerií Albertina, Belvedere, prostor Uměleckohistorického muzea, Muzea Leopoldových nebo Muzea Sigmunda Freuda. A dozvíte se mnoho zajímavostí i pikantností ze života obou proslulých malířů - Gustava Klimta a Egona Shieleho, kteří se staly synonymem "zlaté éry" tehdejší Vídně.



Lístek si opět zakoupíte on-line na webu vsetínského kina Vatra zde

Vstupenku si kupte nejpozději hodinu před začátkem na webu kina Vatra, jako byste si kupovali on-line lístek do kina. Do e-mailu Vám z kina přijde odkaz na stream pomocí něhož film pak spustíte.

Zdroj: promo filmu

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Audience / záznam inscenace

KDY: pátek 18. prosince od 18.30

KDE: on-line https://www.youtube.com/channel/UCCZZaYIESAuFNm5NLxjJHsg

ZA KOLIK: zdarma



Geniální hru pro dva geniální herce z dob, kdy dramatik ještě nebyl prezidentem, odvysílá Divadlo Petra Bezruče 18. prosince – v den, kdy si připomeneme výročí úmrtí Václava Havla. V paradoxně vtipné hře o poněkud neúspěšných praktikách minulého režimu excelují Norbert Lichý a Jiří Müller. Online premiéra záznamu Audience se uskuteční v pátek 18. prosince v 18.30 na Youtube kanálu Divadla Petra Bezruče a Havlova jednoaktovka tam bude k vidění ještě 24 hodin po její premiéře.

Vánoční koleda, přímý přenos (premiéra Těšínského divadla)

KDY: pátek 18. prosince od 18 hodin

KDE: on-line https://www.youtube.com/channel/UCGfIZBBFoNRyip50H64NM-Q

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční koleda Charlese Dickense v přímém přenosu Těšínského divadla klidně od vás z obýváku. Přenos se uskuteční prostřednictvím YouTube, dívat se může zdarma naprosto každý. Nový koncept on-line divadla sice umění nezachrání, ale pomůže mu v těžkých dobách, stejně jako jeho věrným příznivcům.

Ski Areál Bílá otevírá sjezdovky

KDY: od pátku 18. prosince

KDE: Bílá, Beskydy

ZA KOLIK: dle ceníku Ski areálu Bílá



Sjezdovky na Bílé už jsou připraveny a areál s napětím očekává první lyžaře. Během jízdy na lanovce a ve frontě je nezbytné mít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Lyžařům je doporučeno si koupit skipas on-line, aby se eliminovalo čekání ve frontách. Dětský zimní park na Bílé už je také v provozu. Instruktoři jsou dětem k dispozici denně od 9 do 16 hodin. Výuku pro začátečníky je nezbytné rezervovat online ZDE nebo na telefonu 725 222 111 či e-mailu info@nabile.cz. Užijte si aktivní víkend v Beskydech i vy.