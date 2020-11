Vydejte se za studánkou U svaté Anny. Můžete u ní i posedět

Studánka se nachází pod kopcem Trestný, u cesty spojující Otrokovickou lávku s cestou na Bělov. U studánky jsou postaveny dvě lavičky a umístěn obrázek Panny Marie. Voda teče potrubím pod cestu, kde se rozlévá. Voda ze studánky byla 26. května 2017 podrobena rozboru. Stanoveny byly dvě kolonie koliformních bakterií ve 100 ml vody. Limitní množství je 0 kolonií. V ostatních parametrech vyhověla. Nesplňuje tedy zákonné hygienické požadavky na pitnou vodu.

Zdroj: Obec Žlutava

Přehrada Luhačovice je nejen odpočinkovou zónou

KDY: celoročně

KDE: Pozlovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Nevíte, kam na výlet, abyste si zpříjemnili podzimní dny? Co třeba přehrada Luhačovice, nachází se na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v Pozlovicích, u proslulého lázeňského města Luhačovice. Je cílem častých procházek, odpočinkovou a klidovou zónou. Vodní nádrž sloužící vodohospodářským a rekreačním účelům byla postavena na Luhačovickém potoce v roce 1930. Na přehradě zaujme zajímavě řešená kamenná vpusť. Její zemní sypaná hráz dosahuje výšky 22 metrů a 249 metrů délky v koruně.

Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Poznejte přírodní rezervaci jménem Čerňava

KDY: celoročně

KDE: nedaleko obce Rajnochovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Přírodní rezervace Čerňava se nachází 4 kilometry jihozápadně od obce Rajnochovice a 1,5 km severozápadně od rekreačního střediska Tesáku. Vrchol Čerňavy leží v nadmořské výšce 844 m n. m. Stáří lesního porostu je asi 280 let. Na Čerňavě se po léta těžil stavební kámen, stopy po těžbě jsou na místě dodnes patrné. Najít se dají i kameny opracované či kameny se značkami.

Na Čerňavě vznikla v minulosti také řada originálních trampských sídel. Na samém vrcholku Čerňavy se mezi pískovcovými balvany skrývá pomník kapitána I. P. Stěpanova, bývalého komisaře I. čs. partyzánské brigády J. Žižky, který zahynul během bojů II, světové války. Pod vrcholem Čerňavy směrem na Humenec můžeme objevit partyzánský bunkr.

Zdroj: Deník/repro

Naučná stezka Příroda Hostýnských vrchů

KDY: celoročně

KDE: Hostýnské vrchy

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Naučná stezka Příroda Hostýnských vrchů spojuje Svatý Hostýn a Chvalčov. Najdete na ní 8 zastavení. Naučná stezka kopíruje červenou turistickou trasu. Na Svatém Hostýně prochází celým areálem, tedy okolo baziliky Nanebevzetí Panny Marie i po zbytcích valu dávného keltského oppida. Stranou zůstává pouze okrajová vodní kaple a rozhledna na vlastním vrcholu Hostýna. Končí na rozcestí Chvalčov – lesní školka, kde se setkává s dvojicí dalších naučných stezek Hostýnské vrchy a Chodník Masarykových. Naučná stezka je 1,8 km dlouhá, středně náročná, bez stoupání.

Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Zapoj se do výzvy a kup knihu k Ježíšku

KDY: kdykoliv do 24. prosince

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Lámete si každoročně hlavu s tím, co dát svým blízkým k Vánocům pod stromeček? Co takhle letos nadělit knihu? Zapojte se do vánoční výzvy Kup knihu k Ježíšku. Cílem této kampaně je udělat hned dvojí radost. A to nejen obdarovanému, ale také lidem, jejichž živobytí je na knižním trhu v této komplikované době závislé. Výběr té správné knihy na míru je někdy opravdu tvrdý oříšek, proto na webových stránkách vsetínské Masarykovy veřejné knihovny můžete vyplnit jednoduchý formulář pomocí něhož vám obratem její knihovníci pošlou pár tipů na konkrétní knihy jak pro děti tak dospělé.

Zdroj: promo, z webu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Užijte si dokument Země medu on-line

KDY: sobota 28. listopadu od 20.30

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: 100 korun



Chodili jste rádi do kina a mrzí vás, že je aktuálně zavřené? Nesmutněte. Vsetínské kino Vatra začalo nově promítat on-line. Stačí mít počítač, internet a chuť si pustit zajímavý film či dokumentární snímek. Na jeden takový se můžete těšit v sobotním večeru od 20.30 hodin. Kino bude promítat on-line makedonský dokumentární film Země medu, který získal ceny na festivalech Sundance, Docs Against Gravity a byl nominován na Oscara za Makedonii.



Když do Země medu vtrhne rodina kočovníků a poruší její základní pravidlo, poslední chovatelka divokých včel v Evropě musí zachránit včely a obnovit přírodní rovnováhu. Vychutnejte si debut dokumentaristů Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevské. Lístek na on-line projekci si zakoupíte na webu kina Vatra nejpozději hodinu před začátkem projekce. Po zaplacení vstupného vám do e-mailu přijde z kina link na stream, pomocí něhož se vám film spustí. Více informací zde.

Zdroj: archív pořadatele

UHERSKOHRADIŠŤSKO

On-line kino nabízí film Staříci

KDY: 27. listopadu od 20.30 hodin

KDE: z pohodlí vašeho domova

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč





Kina ještě neotvírají, ale kino Hvězda Uherské Hradiště zaznamenává nárůst zájmu diváků o domácí on-line kino. Podívat se můžete například na film Staříci. O čem je? Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán. To je hlavní zápletka českého filmu Staříci (pátek 27. 11.), ve kterém excelují Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Vstupenky na všechny programy On-line kina Hvězda najdete na webu www.mkuh.cz.

Zdroj: Deník/repro

Ježíškova dílna aneb Napiš mu dopis

KDY: do 15. prosince

KDE: Uherské Hradiště a okolí

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Už vaše děti psaly Ježíškovi? Pokud ne, mají nejvyšší čas. Mohou se zapojit do tradiční akce Dopis Ježíškovi, kterou pořádá DDM Šikula

v Uherském Hradišti. Letošní 22. ročník Ježíškovy dílny se bohužel kvůli koronavirové pandemii nemůže uskutečnit naživo v Klubu kultury. To ale nebrání dětem dopis nakreslit nebo napsat z pohodlí domova a pak poslat originál nebo kopii (fotku) na e-mail: info@ddmsikula.cz nebo osobně vhodit do schránky u branky DDM. Nejkrásnější dopisy budou 5. ledna 2021 vyhodnoceny a výhercům předány výhry. Více informací na webu DDM Šikula.

Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Výstava 1620. Cesta na horu

KDE: https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy

ZA KOLIK: zdarma



Národní muzeum nabízí řadu výstav online. Výstava 1620. Cesta na horu připomíná 400. výročí bitvy na Bílé hoře a ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě. Ta je vůbec poprvé v historii multimediálně zpracována. Bitva je rovněž zasazena do kontextu přesunu vojsk mezi Rakovníkem a Prahou v listopadu 1620, který byl dosud do značné míry opomíjen, přestože měl na výsledek nezanedbatelný vliv. Součástí výstavy jsou ukázky dobových zbraní, vojenské taktiky, charakteru armád. Autorem je Michal Stehlík a k výstavě si můžete poslechnou i text, který namluvil Petr Horký.

Adventní neděle v podání Františka Kinského a Matyáše Nováka

KDY: každou adventní neděli

KDE: www.zamekkostelecno.cz

ZA KOLIK: zdarma

František Kinský a Matyáš Novák se poprvé představí ve společném pořadu s názvem Adventní neděle v Novém zámku. Z rodového sídla kostelecké větve Kinských vás provedou komponovaným pořadem s vyprávěním o adventu, Vánocích a zvycích nejen u nás, ale i v Evropě. „Letošní rok byl složitý. Řada koncertů v Novém zámku i mnoho koncertů Matyáše, které se měly uskutečnit po celé republice, je přeloženo, nebo zrušeno. Stejně tak se poprvé neuskuteční tradiční a velmi oblíbené vánoční koncerty v našem zámku. On-line pořady chceme společně s Matyášem a všemi zaměstnanci mojí agentury a zámku potěšit naše věrné posluchače, návštěvníky a příznivce,“ upřesňuje k programu František Kinský. Matyáš Novák zahraje výběr českých i světových vánočních koled, melodií a písní různých žánrů ve svém vlastním aranžmá.

Hostem programu, který připravuje agentura KINSKÝ Art Media ve spolupráci s Novým zámkem a společností D2 Media Jana Duška, bude trojnásobná držitelka Ceny Thálie, sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Vánočně laděný program, který v on-line přenosu spojí výrazné osobnosti dvou generací, má oslovit co nejširší publikum. Sledovat jej můžete každou adventní neděli od 14.00 hodin na facebookových stránkách agentury KINSKÝ Art Media, Nového zámku a na Facebooku a YouTube kanálu Matyáše Nováka.

Bitva u Slavkova

KDY: pátek 27. až neděle 29. listopadu

KDE: www.tenkratveslavkove.cz



Do online prostředí museli pořadatelé přesunout o víkendu i připomínku 215 let od legendární bitvy tří císařů u Slavkova. „Letos si výročí připomene prostřednictvím videí a živých vstupů na facebooku a youtube kanálu. Od pátku do neděle nabídnou pohled na samotné bojiště a jednotlivé fáze bitvy, ale připomenou i zajímavosti ze života osobností, vojáků a obyvatel regionu. Chybět nebude modlitba za padlé ze zámecké kaple a pieta u Mohyly míru,“ uvedli pořadatelé.