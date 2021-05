Obor grafický design Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vystavuje v Otrokovicích

KDY: denně do 20. června (kromě pondělí)

KDE: Městská galerie v Otrokovicích

Ve dnech od 24. května do 20. června 2021 můžete v Městské galerii v Otrokovicích zhlédnout výstavu prací žáků oboru grafický design Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště.Hradišťská UMPRUMka dlouhodobě patří k nejvýznamnějším centrům středního uměleckého vzdělávání v České republice. Grafický design je jedním z devíti vyučovaných oborů. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 24. května v 18 hodin.

Výstava v Městské galerii Otrokovice prezentuje výběr prací žáků za posledních deset let. Její návštěvníci si mohou prohlédnout díla nejenom z oblasti grafického designu a ilustrace, ale také volnou tvorbu, která je zastoupena několika grafickými technikami, konkrétně litografií, hlubotiskem a linorytem. Součástí výstavy jsou i ukázky z knižní tvorby, které se žáci na daném oboru rovněž věnují.

Výstava je určena jak pro širokou veřejnost, tak pro případné zájemce o studium na této škole. S výjimkou pondělí je v galerii otevřeno každý den od 14 do 18 hodin.

Z výstavy v Otrokovicích.Zdroj: Městská galerie Otrokovice

1. máje ve Zlíně/Gottwaldově

KDY: do 2. června

KDE: ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín

Prvomájové průvody představují pro Zlín ve 20. století nejvýznamnější hromadnou veřejnou akci. Na výstavě realizované ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín se dozvíte, jak se proměňovala ideologická náplň oslav, jejich výtvarné pojetí i trasy průvodů a jak spolu vše souviselo. Otevřeno: pondělí - pátek 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota 10.00 - 16.00 hodin.

První máj ve Zlíně.Zdroj: Informační centrum ve Zlíně

KROMĚŘÍŽSKO

Koncert Pocta Svatému Janu Sarkanderovi

KDY: 22. května

KDE: z pohodlí vašeho domova

TV Noe odvysílá v sobotu večer 22. května přímý přenos koncertu Pocta Svatému Jana Sarkanderovi z Velkého sálu Zámku Holešov. Účinkovat bude Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Kühnův smíšený sbor Praha. V jejich podání zazní slavná korunovační mše C-dur W. A. Mozarta a nové dílo skladatele Miloše Boka, které vzniklo speciálně pro tuto příležitost.

Tento koncert byl původně plánovaný na loňské jaro a to u příležitosti 400. výročí mučednické smrti tohoto významného katolického kněze, který působil v Holešově. Epidemie covidu však plány města Holešov narušila a koncert se koná až letos. Jeho přímý přenos můžete sledovat přímo z pohodlí svého domova. Více informací o připravované akci ZDE.

Přílepský Žbluňk. Pojďte překonávat překážky

KDY: sobota 22. května od 13 hodin

KDE: Přílepy

ZA KOLIK: startovné 250 Kč

Vždy jste chtěli vyzkoušet překážkový závod jako je Spartan, Gladiator Race a podobně? Ale ještě jste nenašli odvahu nebo v tom stála jiná překážka? Například cena? Nebo jste už ostřílení závodníci a hledáte kvalitní trénink? Odpovědí je Přílepský Žbluňk! Pojďte překonávat překážky na třetí ročník amatérského OCR závodu nedaleko Zlína! Čeká vás 8+ km rovinatým terénem a 25+ překážek, které prověří vaši fyzickou i psychickou odolnost (za nesplnění překážky vás čeká trest v podobě 15 angličáků). Zažijte konečně sportovní nadšení a závodní atmosféru… užijte si bahno, vodu… pokořte stěnu, oštěp, ručkování nebo třeba červíky… získejte tričko, medaili a především velkou zábavu! Více info na www.prilepskyzblunk.cz.

Spartan race v Kroměříži v roce 2020. Ilustrační foto.Zdroj: Jakub Omelka

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Tajný život medvídků

KDY: do 26. září

KDE: hlavní budova Slováckého muzea

Život plyšových medvídků dosud zůstával více méně tajemstvím a příliš se o něm nevědělo. Jaké jsou jejich zájmy a co dělají ve volném čase, když se nikdo nedívá, to odhaluje výstava ze soukromé sbírky Lucie Němcové.

Medvědi. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová

VALAŠSKO

Cimbalfest v plném proudu

KDY: do neděle 23. května

KDE: M-klub, náměstí, I. nádvoří zámku Žerotínů, velký sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma



Kultura se vrací zpět do Valašského Meziříčí. Pokud milujete cimbálovou hudbu, rozhodně si nenechte ujít již 14. ročník Mezinárodního festivalu cimbálu Valašské Meziříčí, který se koná vždy jednou za 2 roky - tedy jako bienále. Pořadatelé se rozhodli festival uspořádat. Akce se budou konat převážně venku - na náměstí, nádvoří a samozřejmě s ohledem na aktuální platná opatření. „Podle jednoho z hesel letošního ročníku bude v centru města probíhat Léčba hudbou z bezpečné vzdálenosti,“ naznačil další rozměr ředitel festivalu Jaroslav Kneisl. Stěžejní částí festivalu je pak soutěž ve hře na cimbál, které se letos zúčastní desítky soutěžících ve čtyřech kategoriích. Sobotní galakoncert vítězů interpretační soutěže bude streamován na kanále Youtube a Facebooku Cimbalfestrevue. Vyrazte za kulturou, už můžete. Více informací nejen o festivalu, ale také o programu najdete zde.

Zahajovací koncert ze středy 19. května:



Zdroj: Youtube

PROGRAM:

Čtvrtek 20. května

10:00 – 19:00 Interpretační soutěž (M-klub)

12:00 – 14:00 Festivalové intermezzo (náměstí)

19:00 Cimbalista Jan Mikušek & písničkář Roman Petr (Nádvoří zámku Žerotínů)

Pátek 21. května

09:00 – 18:00 Interpretační soutěž (M-klub)

13:00 – 17:00 Mladí cimbalisté „zkouší“ pódium - hrají žáci základních uměleckých škol (I. nádvoří zámku Žerotínů)

15:00 Daniel Skála: Cimbálovánky (I. nádvoří zámku Žerotínů)

19:30 Kapela Bashavel - Jazz s prvky tradiční slovenské a balkánské hudby (I. nádvoří zámku Žerotínů)

Sobota 22. května

09:00 – 11:30 Interpretační soutěž (M-klub)

15:00 Matěj Číp: S cimbálem za oceán (Schlattauerova kavárna)

19:00 Galakoncert vítězů interpretační soutěže - Koncert je streamován na Youtube a FB Cimbalfestrevue, je nahráván Českým rozhlasem Vltava (velký sál KZ)

Neděle 23. května

10:30 Dopolední matiné (náměstí)

Autorský projekt cimbalisty Michala Grombiříka, propojení lidové hudby s prvky jazzu, groove,

elektroniky a volné improvizace

Rakouská cimbalistka Franziska Fleischanderl zahrála na minulém 13. ročníku Mezinárodní festivalu Cimbálu na nástroj salterio. Archivní snímekZdroj: Deník / VLP Externista

Rožnovský trh

KDY: pátek 21.května (9.00 - 17.00), sobota 22. května (9.00 - 13.00)

KDE: Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



V loňském i letošním roce přišli lidé kvůli pandemické situaci o tradiční jarmarky, na které byli po několik let zvyklí. Alternativou veskrze pozitivní a příjemnou je tak uspořádání dvoudenních trhů, na nichž sice bude chybět doprovodný program a trhy tak budou čistě prodejní, ale seženete zde mnoho dobrot a krásných věcí. Při návštěvě trhu pořadatelé prosí o respektování aktuálních opatření, především dodržování dvoumetrových rozestupů. Na náměstí bude rozmístěno více než 50 stánků, ve kterých budete moci vybírat z široké palety zboží. V sortimentu nebude chybět ručně potištěný textil, přírodní kosmetika, sýry, ovocná vína, květinové dekorace, uzeniny, perníčky a mnoho dalšího. Tak dorazte, už můžete.

Putujte vesmírem, vyzkoušejte novou hru vsetínské hvězdárny

KDE: dostupné on-line zde



Baví vás vesmír i zajímavosti z oblasti kosmonautiky? Prověřte své znalosti a získejte i nové poznatky. Vsetínská hvězdárna přichází s novou hrou, která vás s sebou vezme na putování vesmírem. Pracovníci vsetínské hvězdárny připravili na internetový on-line portál Muzeum nás baví tuto novou hru. Jedná se o vzdělávací kvíz, který vás nejen vyzkouší, ale dozvíte se i zajímavosti z oblasti kosmonautiky, Sluneční soustavy i vzdáleného vesmíru. Kvíz je vhodný pro všechny školou povinné i starší a může jej hrát třeba i celá rodina. Aby vás nevyděsily těžké otázky, jsou v každém kole nabídnuty tři obtížnosti: lehké, středně těžké a nejtěžší otázky.

Ukázka ze hry Putování vesmírem.Zdroj: se souhlasem Vsetínské hvězdárny

Seekorka aneb Geolokační hra

KDY: do 31. srpna

KDE: Vsetín a přilehlé okolí

ZA KOLIK: zdarma



Zábavná hledačka inspirovaná těmi nejlepšími dětskými knihami. Tři příměstské hry pro milovníky knih a venkovního procházení připravila Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Hry jsou založeny na geolokačním principu. Pomocí appky Actionbound hledáte místo a teprve když na něj dorazíte a splníte zábavný úkol, zjistíte, kam jít dále. Všichni účastníci získají drobnou odměnu. Ti, co splní všechny 3 Seekorky, se dostanou do slosování o pěkné knižní a hravé ceny. Stáhněte aplikaci Actionbound a hrajte. Více informací najdete na webu knihovny zde.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

OLOMOUCKÝ KRAJ

Run Tour Olomouc 2021

KDY: sobota 22. května od 8 hodin

KDE: Smetanovy sady v Olomouci

ZA KOLIK:

Nenechte si ujít jubilejní 10. sezónu běžeckého závodu RunTour v Olomouci! Čekají na vás trasy dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů, pro děti 500 a 1000 metrů s Rákosníčkem. Užijte si krásné prostředí Smetanových sadů, vezměte své kamarády a rodinu a zažijte skvělý sportovní den s RunTour! Registrujte se na www.run-tour.cz a zajistěte si své místo na startu.

Olomoucký závod běžeckého seriálu RunTourZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Mint Market Olomouc

KDY: sobota 22. května od 10 do 17 hodin

KDE: areál Letního kina, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma



Milujete módu a zvláště pak tu českou, vyráběnou s láskou? Pak se připravte na sobotní nálož výsostně českého designu v areálu Letního kina. Dorazte během sobotního dne omrknout, vyzkoušet či koupit jedinečné kousky, šperky, designovky pro děti, ale třeba také bio kosmetiku či originální kabelku. Přes šedesát tvůrců z celé republiky se na vás moc těší. Tak si přijďte udělat radost.

Běh ovobození ve Vrchoslavicích

KDY: sobota 22. května od 14 hodin

KDE: Zamlýní, Vrchoslavice

ZA KOLIK: startovné 50 korun při registraci předem, na místě 100 korun

Milujete běhání, kterému nechybí skvělá atmosféra a zázemí? Pak vyrazte v sobotu 22. května na 10. ročník Běhu osvobození do Vrchoslavic. Registrace běžců probíhá od 14 hodin na Zamlýní. Samotný závod pak odstartuje v 15 hodin. Trasa měří 6,3 kilometru. Pro děti bude připraven skákací hrad. Registrovat se můžetete přes e-mail na adrese: rozhlas.vrchoslavice@seznam.cz nebo telefonicky: 734 652 683. Startovné 50 korun při registraci dopředu, na místě pak za 100 korun.