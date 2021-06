Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem

KDY: v sobotu 5. června od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště u nádraží ve Valašských Kloboukách

Nevíte, jak se zabavit s dětmi? Vezměte je na kouzelný karneval s Jirkou Hadašem. Čeká vás zábavný program, malování na obličej, skákací hrad a sladké občerstvení.

Potkej Zlín! Kudlov, moravský Hollywood

KDY: v neděli 6. června od 14 do 16 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma

První procházka z cyklu Potkej Zlín! Kudlov se nachází přibližně 2,5 km jihovýchodně od města Zlín. Historie této malé vesnice spadá až do 16. století, kdy byla v kopcovitém terénu založena pasekářskou kolonizací, většina obyvatel se živila převážně v zemědělství. V roce 1937 byl na katastru Kudlova postaven první filmový ateliér a nová obytná čtvrť Fabiánka. Filmové ateliéry i obytná zóna se rozvíjejí i po druhé světové válce, kdy se objevují nové budovy laboratoří a areál se rozrůstá až do dnešní podoby. V rámci Fabiánky vzniká další sídliště spravované Československým filmem Praha. Součástí procházky je také individuálně řešená vilová zástavba situovaná okolo ulice Filmová. Stezku uzavírá vila hudebního skladatele Zdeňka Lišky, kterou v roce 1959 navrhl architekt Zdeněk Plesník. V době vrcholící sorely a hromadné výstavby velkokapacitních domů, které se mimo jiné nalézají také na Fabiánce, se jedná o výjimečnou stavbu navazující na vilovou výstavbu meziválečného Zlína.

Sraz je ve 14 hodin na parkovišti před zlínskými ateliéry.

Ilustrační foto.Zdroj: FB aArchitektura

KROMĚŘÍŽSKO

Přijďte ochutnat fantastickou čokoládu. Čeká vás čokoládový trh

KDY: pátek 4. června od 15 do 19 hodin, sobota 5. června od 10.30 do 19 hodin, neděle 6. června od 10.30 do 17 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, důchodci a studenti 40 Kč a ZTP, děti do 6 let zdarma

Agentura ChrisEvents vás srdečně zve na Kroměříž Čokoládový Trh 2021 (od 4. do 6. června - Výstaviště Kroměříž). Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Čokoládový trh.Zdroj: Archiv pořadatelů

Bystřické kino promítne snímek Šarlatán

KDY: v sobotu 5. června od 19 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč, nevhodné pro děti do 12 let



Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zvou v sobotu 5. června 2021 v 19 hodin na promítání strhujícího životopisného dramatu Šarlatán, který je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Kino: Máša a medvěd: Mášiny písničky

KDY: neděle 6. června od 15 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zvou na promítání animovaných příběhů Máša a medvěd: Mášiny písničky, které se koná v neděli 6. června 2021 v 15 hodin. Ve 13 příbězích se s malou nezbedou a trpělivým chlupáčem vydáme do slunné Itálie, zažijeme karnevalové rytmy či objevíme kouzlo Paříže. Díky Máše a jejím kamarádům se spolu s ní staneme šerifem na Divokém západě i Robinem Hoodem v anglických lesích, ale hlavně s nimi zažijeme spoustu dobrodružství, vyvedeme nespočet lumpáren a zazpíváme si.

Máša a medvěd.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Víkend otevřených domků

KDY: 5. a 6. června

KDE: Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

Skanzen Rochus je i letos zapojen do projektu Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí, který proběhne 5. a 6. června od 10 do 18 hodin. Sobotní oživování expozic muzea si vzal na starost Folklorní soubor Cifra, který vám představí život našich předků v tomto ročním období. Bude se kosit louka, hrabat seno, prát prádlo, pracovat na políčku, vyšívat a péct buchty za doprovodu veselé lidové písně. V neděli se přijďte do muzea v přírodě podívat, jak to v usedlostech, na políčku a lúkách sluší děvčícím a šohajům ze Souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města.

Vydejte se na Štrbákovec, po čuchu a s chutí

KDY: 5. a 6. června od 9 do 17 hodin

KDE: Strání



„V rámci akce „VÍKEND PAMÁTKOVÝCH DOMKŮ NA SLOVÁCKU" jsme otevřeli i naše památkové domečky v centru obce Strání. Jmenují se poeticky "ŠTRBÁKOVEC" a hned vedle je "KOHNOVEC". Navštívit je můžete v sobotu 5. června a v neděli 6. června v době 9 do 17 hodin. Připravujeme malý doprovodný program, komentované prohlídky, vyšívané poznávačky, krojované puzzle. Ochutnáte a očucháte bylinky našich luk a lesů a u hmatových poznávaček otestujeme ruce i nohy! Přijďte chvílu poklábosit, zazpívat si, podívat sa, jak se tu kdysi skromně žilo," lákají pořadatelé.

VALAŠSKO

Vsetínské kulturní léto odstartuje kapela Docuku

KDY: každý čtvrtek, od 3. června do 2. září, vždy od 19 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Stýskalo se vám po živých koncertech a promítání? Pak si zatrhněte v diáři čtvrtky, které budou patřit na vsetínském Dolním náměstí právě kultuře v podobě jedinečných koncertů skvělých kapel, a prostor dostanou i tradiční promítání divácky oblíbených snímků. Akci pořádá DK Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín. Od čtvrtku 3. června až do čtvrtku 2. září si po celé dva měsíce budete moci vychutnat celkem 14 koncertů, které budou začínat vždy v 19 hodin a 10 promítání pod širým nebem (začátky vždy od 21.30 hodin). Koncerty Vsetínského kulturního léta a promítání letního kina se uskuteční jen v případě příznivého počasí.

„Koncerty na Dolním náměstí se staly vsetínským fenoménem. Každý navštívily stovky diváků, a to i za nepříznivého počasí. Schody ke knihovně jsou využity jako hlediště a komfortní je také nové pojízdné pódium, a to nejen pro diváky, ale také pro účinkující,“ uvedl k sérii koncertů a promítání místostarosta, Pavel Bartoň.

Pořadatelé žádají veřejnost o důsledné dodržování platných vládních opatření. „Celá příprava letní série venkovních koncertů je upravena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje pravidla pro návštěvníky. A tak i my, stejně jako ostatní subjekty pracující s veřejností, musíme žádat návštěvníky našich akcí, aby dodržovali aktuální hygienická pravidla a měli u sebe připraveny patřičné dokumenty o prodělání nemoci Covid-19, očkování nebo negativním testování,“ dodala Vaňková.

Tento čtvrtek se můžete těšit na meziříčskou kapelu Docuku. Lidové písničky z Moravy, Slovenska, Polska a Rumunska v energickém folklor-bigbítovém pojetí výborných muzikantů z Valašského Meziříčí.

Program na červen:

3. června - Docuku

10. června - Podjezd

17. června - Veselá Bída

24. června - Z horní dolní a dál na jih

Folklorbeatová kapela Docuku z Valašského MeziříčíZdroj: archiv kapely Docuku

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Oblíbené vsetínské farmářské trhy jsou tu. Vyrazte v sobotu a nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce, nasajte skvělou atmosféru. V sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud termín nestihnete, nemusíte smutnit, protože trhy se na Dolním náměstí budou konat každou druhou sobotu a to až do 23. října.



Pořadatelé prosí veřejnost, aby během konání farmářských trhů, stejně jako v loňském roce, důsledně dodržovala předepsaná hygienická opatření: rozestupy mezi prodejními místy nejméně 2 metry, zároveň u každého prodejního místa bude k dispozici dezinfekce, povinná je i ochrana dýchacích cest.

Kácení máje

KDY: sobota 5. června od 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný

Máte v plánu zajít sobotu na farmářské trhy? Pak z nich domů nespěchejte a počkejte si na 11. hodinu. Jejím úderem totiž započne tradiční kácení májky se souborem Vsacan. Užijte si jedinečný zážitek, který dokonale podtrhne cimbálová muzika Vsacánek s Radkou Křivovou, která si s sebou přivede i silné muže ze souboru Vsacan, kteřá májku zkácí.

Májka. Ilustrační foto.Zdroj: Redakce

Den dětí

KDY: neděle 6. června od 10 do 15 hodin

KDE: Amfiteátr, park u zámku Kinských

ZA KOLIK: vstup zdarma



Ještě jste nestihli s dětmi oslavit jejich úterní svátek? Pak společně dorazte v neděli 6. června od 10 hodin na dětský den do park u zámku Kinských. Pro děti bude připraveno odpoledne plné her, balonkový klaun, pohádková stezka, vláček a mnoho dalšího. Akce se uskuteční dle aktuálně platných vládních nařízení.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Burger Street Festival Olomouc

KDY: pátek 4. a sobota 5. června od 10 do 21 hodin, neděle 6. června od 10 do 20 hodin

KDE: před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomoucký Burger Festival je tady! Ani letos o pochoutky v housce a delikatesy z grilu nepřijdete. Těšit se můžete nejen na pořádné hovězí burgery, ale také vegetariánské, veganské, s bezlepkovou houskou a další dobroty. Dočkáte se i speciálního olomouckého burgeru. Jeho výrobu můžete sami ovlivnit. Jako bonus nebude chybět bohatý doprovodný program a spousta soutěží.

Burger Street Festival v Olomouci 2020Zdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Loutkové představení na hradě

KDY: neděle 6. června od 15 hodin

KDE: dolní louka hradního parku ve Šternberku

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč



Největší festival radosti, hudby tance a pohody v ulicích, jaký kdy Olomouc zažila. Na 50 kapel a muzikantů vystoupí před olomouckými pivnicemi, kavárnami a vinárnami v centru města. Housle, kytary, klavíry, basy, saxofóny, flétny, trumpety a hlasy nejen olomouckých muzikantů - čeká vás jedinečná páteční procházka zpívajícím a tančícím městem. Vezměte kamarády, partnery a partnerky, děti, rodiče, prarodiče a podpořte olomocké podniky koupí piva, vína, kávy a jiných dobrot. Muzikanti budou hrát před nimi od 18 do 22 hodin.

Zámek Plumlov v reji dění

KDY: víkend 5. - 6. června od 10 do 18 hodin

KDE: zámek a zámecký areál, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné na pohádkové prohlídky zámku 120 korun, rodinné (2+2) – 360 korun, snížené pak 100 korun. Děti do 4 let zdarma. Vstupné na Dětský den s kluby vojenské historie zdarma

Nevíte, kam s dětmi o víkendu? Dopřejte nejen jim, ale i sobě nevšední zážitek v podobě pohádkové prohlídky zámku Plumlov. Přeneste se na chvíli do světa princů, princezen a kouzelných příběhů. Prohlídky budou probíhat od soboty 5. do neděle 6. června vždy od 10 do 18 hodin. Doporučujeme zarezervovat si vstupenky na telefonním čísle 774 302 165. Plné vstupné 120 korun, rodinné (2+2) – 360 korun, snížené pak 100 korun. Děti do 4 let zdarma. Pokud dorazíte v sobotu, užijete si plno dobrodružství také na nádvoří zámku, kde se bude konat tradiční Dětský den s kluby vojenské historie. Vstup na tuto akci je zdarma.