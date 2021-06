Muzeum plné dinosaurů

KDY: v sobotu 12. června 10 - 12 a 14 - 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

Čeká na vás tvořivá dílna s komentovanou prohlídkou ve výstavě „Poslové z vesmíru, meteority a tektity". Zatímco o dospělé se postará kurátorka výstavy, děti si sáhnou na dinosauří zub a vejce, objeví meteorit, který dinosaury vyhubil, a také si jednoho ještěra vyrobí. Místo prosím rezervujte předem na edukace@muzeum-zlin.cz, nebo telefonicky: +420 573 032 3XX (19, 20, 21). Akce se koná v 1. podlaží budovy 14, ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

Dinosaurus. Ilustrační foto.Zdroj: Informační centrum Zlín

Klobucký hospodářský trh

KDY: 11. června 2021 od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si Klobucký hospodářský trh. Nabídka je následující: čerstvá listová zelenina, cibulka, česnek i různé druhy sazenic, keře, stromky, ovčí sýry, žinčice, brynza, grilované oštěpky, domácí vajíčka a uzeniny, cukroví, frgály, chléb, hrušková a švestková povidla, med, horké belgické vafle, ovocná vína, koření, léčivá kosmetika a řada dalších výrobků.

Burger Street Festival ve Zlíně

KDY: od 11. června 2021 do neděle 13. června 2021

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

BURGER STREET FESTIVAL se opět vrací do Zlína, na náměstí Míru. Představí ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináře a všechny, co moc dobře ví, co se k hamburgerům sluší a patří. Těšit se můžete na nové burgermakery, soutěže a bezva program. Novinkou bude Yummy Yummy festival zaměřený na světovou kuchyni.

Burger festival.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Šperkařské a rukodělné trhy v Kroměříži

KDY: sobota 12. června 2021 v čase 9 - 18 hodin, neděle 13. června 2021 v čase 9 - 17 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: dospělí 80 Kč, důchodci nad 65 let, ZTP, DĚTI od 6 let 40 Kč, děti do 5 let (včetně), ZTP/PZDARMA

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit handmade výrobky předních českých firem. Pro širokou veřejnost je jako doprovodný program připravena dvoudenní nabídka českých a moravských vín spojená s prodejem produktů tuzemských výrobců uzenin, sýrů a pochutin. "Prosíme o dodržování stávajících protiepidemických a hygienických opatření," vzkazují pořadatelé.

Oslavy 140 let od příjezdu prvního vlaku do Zborovic

KDY: v neděli 13. června

KDE: Kroměřížsko

Na druhou červnovou neděli pro vás za výrazného přispění okolních obcí a dalších subjektů připravují oslavy 140 let od vybudování železniční trati Kroměříž - Zborovice. Hlavním bodem oslav bude jízda 3 párů zvláštních vlaků vedených historickými vozy "Rybák" v čele s valašskomeziříčskou parní lokomotivou 423.041 "Velký Býček", vyrobenou v roce 1924. Těšit se ale můžete také na bohatý doprovodný program:

V Kroměříži:

otevřeno bude železniční muzeum KMD, jehož expozice prošla během zimy inovací

před odjezdem prvního parního vlaku vás čeká vystoupení tanečního souboru ZUŠ Kroměříž

výstava motorového vozu M131.1454 a vozidel pro údržbu železniční infrastruktiry Správy železnic, státní organizace

Ve Zdounkách:

výstava fotografií a dokumentů z historie trati

Ve Zborovicích:

výstava hasičské techniky (současné i historické)

zbrojení parní lokomotivy vodou z historické stříkačky

výstava fotografií a dokumentů z historie trati

po příjezdu prvního parního vlaku slavnostní průvod z nádraží na zámek

komentované prohlídky zborovického zámku v 11, 12, 13, 14 a případně 15 hodin

v Kroměříži i Zborovicích pro vás bude připraveno občerstvení, v průběhu akce bude možnost zakoupit upomínkové předměty

Jízdenky na parní vlak zakoupíte přímo u průvodčích ve vlaku. Rezervace míst ani zpáteční jízdné se nezavádí. Během přepravy jsou cestující povinni dodržovat platná hygienická opatření.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Rochus pod hvězdami

KDY: 11. června 2021 od 18 do 23 hodin

KDE: Park a skanzen Rochus Uherské Hradiště

Muzeum v přírodě Rochus zve na podvečerní volné prohlídky muzejních expozic, které se uskuteční v pátek 11. června od 18 do 23 hodin. V rámci volných prohlídek se budou moci návštěvníci setkat s herečkou a redaktorkou Českého rozhlasu Brno Jarkou Vykoupilovou, která stojí za pořadem Apetýt. Ta bude předčítat z nové knihy Babské rady. Veronika Mergentalová předá návštěvníkům své cenné vědomosti o síle léčivých bylin. Návštěvníci muzea se mohou těšit na tajemný výklad o lidové magii a svatojánském čarování, po západu slunce budou na noční červnové obloze moci pozorovat hvězdy s Hvězdárnou z Uherského Brodu. Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula pak představí noční živočichy, kteří se vyskytují v přírodním areálu Parku Rochus. Na objevování noční přírody pořadatelé doporučují si vzít s sebou vhodnou obuv a čelovky.

Rochus pod hvězdami.Zdroj: Archiv pořadatelů

Gastrofestival Kunovice

KDY: 12. června od 12 do 19 hodin

KDE: areál jízdy králů Kunovice



V sobotu 12. června se mohou milovníci gastronomie vydat na nejchutnější cestu letošního roku. Třetí ročník Gastrofestivalu s názvem „Cesta kolem světa“ se uskuteční v Areálu jízdy králů v Kunovicích a zavede je prostřednictvím skvělého jídla a pití do všech koutů planety. Chybět nebude ani zábava pro děti, jako skákací hrad, malování na obličej či heliové balonky.

VALAŠSKO

Zámek Lešná ovládnou Lovecké slavnosti

KDY: neděle 13. června od 14 hodin

KDE: zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 90 korun, snížené (děti od 6 let a senioři) 50 korun, rodinné 200 korun

Nenechte si ujít tradiční červnovou akci zámku Lešná, která se loni vlivem nepříznivé epidemiologické situace přesunula až na září. Letos se ale vrací do obvyklého termínu. Čeká vás opravdu nabitý program plný myslivecké tematiky, ukázek, aktivit i dobrot, které potěší vaše chuťové pohárky.

PROGRAM:

14.00 - zahájení akce

14.15 - sokolnická show

15.15 - lovecká kynologie

16.15 - ukázka vábení zvěře

Chybět nebude ani výstava loveckých trofejí. Děti se mohou pobavit při kvízové stezce a stopování zvěře v zámeckém parku, správnou atmosféru naladí písničky cimbálové muziky Bača a těšit se můžete i na různé dobroty k jídlu a pití. „V rámci akce bude zdarma zpřístupněna výstava fotografií Po stopách velkých šelem,“ doplnila hlavní organizátorka Loveckých slavností Květa Zemanová z Muzea regionu Valašsko.



UPOZORNĚNÍ

Na základě nařízení vlády ČR musí výstavy a akce Muzea regionu Valašsko provázet opatření k zajištění zdraví účastníků a omezení šíření onemocnění COVID 19. Program může být změněn na základě aktuální epidemiologické situace. Více informací najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz.

Lovecké slavnosti v areálu zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Hvězdárna Vsetín zve na zatmění Slunce

KDY: čtvrtek od 11.30

KDE: Hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné je 40 korun, snížené 25 korun a rodinné 70 korun



Ve čtvrtek 10. června v poledne budeme mít po více jak šesti letech opět příležitost pozorovat z České republiky částečné zatmění Slunce. I když svou velikostí nepůjde o nijak mimořádné zatmění, bude to nejzajímavější astronomický úkaz, jaký se na naší obloze letos odehraje.



„Maximální fáze nastane v 12.45 hodin, kdy Měsíc zakryje přibližně 13 procent průměru slunečního disku. Celý úkaz se odehraje dostatečně vysoko nad jižním obzorem, takže kvalitní pozorování může zhatit jen zatažená obloha. Pro návštěvníky máme připraveny dalekohledy a také speciální filtry. Pozorovat se budou i sluneční skvrny a další projevy sluneční aktivity. Vše bude doplněno odborným výkladem,“ nastínil jeden z odborných pracovníků Hvězdárny Vsetín Pavel Svozil.



Při sledování zatmění Slunce se důrazně doporučuje dbát na ochranu zraku. Delším pohledem na Slunce si můžete poškodit oči a při pozorování dalekohledem dokonce hrozí nebezpečí oslepnutí! Pokud tedy budete Slunce pozorovat přímo, použijte například speciální brýle či tmavá svářečská skla. Více informací najdete na webu či Facebooku Muzea regionu Valašsko.



Hvězdárna Vsetín zve na zatmění SlunceZdroj: se souhlasem Muzea regionu Valašsko

Víkend otevřených zahrad - Zahrada poznání Valašského ekocentra ČSOP

KDY: neděle 13. června od 10 do 15 hodin

KDE: Zahrada poznání Valašského ekocentra ČSOP, Šafaříkova 555, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Přijďte se podívat na rozkvetlou zahradu Valašského ekocentra. Na zahradě budete moci zrelaxovat, inspirovat se a zároveň se kochat bylinkovou spirálou, zahradním jezírkem, vrbovou chýší, broukovištěm, hmyzím hotelem nebo záhony kvetoucích trvalek a letniček či květnatou loukou. Prohlédnout si tu můžete i expozici ptačích budek a mnohé další prvky přírodní zahrady. Komentované prohlídky začínají v 10.00, 11.30 a 13.00 hodin.

Zahrada poznání valašského ekocentraZdroj: archiv ekocentra ČSOP Valašské Meziříčí

Výstava v Galerii Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm

KDY: vernisáž výstavy v pátek 11. června v 17 hodin, výstava je k vidění až do konce července

KDE: Galerie Kostnice (farská zahrada), Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Chyběly vám výstavy? Pak zajděte navštívit komorní prostor Galerie Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Už můžete. Galerie se nachází ve farské zahradě u kostela Všech svatých a v rámci výstavy nazvané Credo představí práce výtvarníka Petra Štěpána. Galerii provozuje římskokatolická farnost za podpory Města Rožnov pod Radhoštěm, výstavní program zajišťuje T klub – kulturní agentura. Vernisáž je naplánována na pátek 11. června od 17 hodin a vystoupí Historia Viva z místní ZUŠ. Návštěvu galerie můžete spojit také s prohlídkou kostela v rámci cyklu Otevřené brány. Otevírací doba je úterý až sobota: 10.00 – 16.00, neděle: 12.00 – 16.00.



Pohled na barokní budovu kostnice ve farské zahraděZdroj: Jakub Sobotka

Mňága a Žďorp konečně živě

KDY: sobota 12. června od 20 hodin

KDE: Brillovka, nádvoří, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: v předprodeji 290, v den koncertu 380 korun

Konečně. Živák, jak se patří je tu. Vychutnejte si jeden z prvních live koncertů rockové hudební skupiny Mňagy a Žďorp, která vystoupí v sobotním večeru na nádvoří rožnovské Brillovky. „Na návrat před publikum se strašně těšíme! Streamování nás moc bavilo, podařilo se nám zůstat aktivní a vlastnĕ to pro nás byla doba plná skvĕlých zážitků, ale koncert je prostě koncert! Přehráli jsme za ten rok necelých 200 našich písniček a tak můžeme kromĕ ovĕřených hitovek zařazovat do plejlistu různé nečekané písničky," říká frontman skupiny Petr Fiala. Nenechte si ujít jedinečný zážitek z koncertu. Bude to stát za to, tak dorazte.

Mňága a Žďorp. Ilustrační snímekZdroj: archiv pořadatele akce

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 13. června od 9 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

V rámci celotrepublikové akce Víkend otevřených zahrad můžete v neděli zavítat také do přerovského parku Michalov. Sraz je u fontány a těšit se můžete na prohlídku parku s průvodcem nebo vyprávění o historii i dřevinách.

Festival Michalský výpad

KDY: pátek 11. a sobota 12. června

KDE: šapitó v zahradách uměleckého centra Konvikt v Olomouci

Tento rok již po osmé proběhne v historickém centru Olomouce Festival Michalský výpad (FMV). Připravena je pestrá selekce předních interpretů české elektronické scény, ale také zajímavý doprovodný program. Festival odstartuje v pátek v podvečer olomoucký DJ Kurzola. Po setmění bude následovat projekce krátkometrážního dokumentárního snímku Rytíři Bastlíři (jehož autorem je bývalý student Univerzity Palackého Jiří Šlofar), na který naváže film 24 Hour Party People. Páteční večer uzavře společný DJ set Surreality a Makropula.

Sobotní program začně již ve 13 hodin, kdy se za mixážní pult postaví první DJ. Představí se hudebníci především z Prahy a Brna, přičemž jedním z největších lákadel bude vystoupení Exhausted Moderna, který se svou hudební produkcí sklízí úspěchy po celém světě.

Festival Michalský výpad, 2020Zdroj: Skarlet Křížová

Šantovské trhy

KDY: pátek 11. června od 10 hodin

KDE: před Galerií Šantovka Olomouc

Šantovské trhy jsou moderní farmářské trhy, pořádané ve spolupráci s Galerií Šantovka v Olomouci. Své produkty zde nabízí především regionální producenti farmářských i řemeslných výrobků. Trhy potrvají až do páteční 18. hodiny.

Myslivecké slavnosti na hradě Sovinci

KDY: víkend 12. – 13. června od 9 hodin do 18 hodin, v sobotu od 20 hodin zahraje kapela Hubertus

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma



Zajímá vás vše o myslivosti a máte doma malé sokolníky a znalce přírody? Pak o víkendu vyrazte na Myslivecké letní slavnosti, které se konají na hradě Sovinci. Děti se mohou těšit na ukázky z výcviku dravých ptáků a loveckých psů i zajímavosti o ochraně přírody. Nebude chybět třeba komentovaná výstava trofejí, myslivecké fanfáry, zajímavosti z myslivecké historie a mnoho dalšího. Chuťové pohárky osvěžíte a potěšíte vynikající mysliveckou kuchyní a budete si moci zasoutěžit o věcné ceny včetně zvěřiny. V sobotu od 20 hodin zahrajecountry kapela Hubertus.

Hrad Sovinec v Jiříkově.Zdroj: Deník/Dalibor Otáhal