Výstava bakalářských a diplomových prací absolventů ateliéru Průmyslového designu FMK - UTB

KDY: od pátku 18. června do pondělí 21. června

KDE: ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín

Nenechte si ujít výstavu bakalářských a diplomových prací absolventů ateliéru Průmyslového designu Univerzity T. Bati Fakulty multimediálních komunikací. Otevřeno je v pátek 18. 6. v čase 8 – 12 hodin a 13 – 17 hodin, v sobotu 19. 6. v čase 10 - 16 hodin a v pondělí 21. 6. v čase 8 – 12 hodin a 13 – 17 hodin.

Koloběžkový biatlon pro všechny ve Zlíně

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si zasoutěžit a užít příjemné odpoledne! Letní biatlon na koloběžkách Kostka ve spojení se střelbou laserovými puškami pro sportovce i amatéry. Soutěží se v kategoriích podle věku (od 6 let) a ve štafetě. Závodníci mohou soutěžit na vlastních koloběžkách, či si je zdarma zapůjčit na místě. Registrace předem není nutná, bude přímo na místě ve 12 - 14 hodin, samotné závody pak ve 14 - 16 hodin. Soutěžící budou rozděleni do 5 kategorií dle věku (děti do 9 let, děti 10 - 15 let, dospělí muži 16 - 50 let, dospělé ženy 16 - 50 let, dospělí muži a ženy 50+ a štafety).

MORAVIAMAN 2021 v Otrokovicích

KDY: sobota 19. června 2021

KDE: rekreační oblast Štěrkoviště v Otrokovicích

Nejpopulárnější triatlon na ironmanských tratích v České republice v reálném prostředí chce oslovit i vás, aby jste se připojili a porovnali své síly se skutečnou elitou českého triatlonu. Vyzkoušejte svou vůli a dokažte svému okolí, že jste připraveni zdolat úskalí, která přináší Moraviaman triatlon. Závod, který vznikl v roce 2002 a bez přerušení pokračuje dodnes.

Závod se už tradičně koná v rekreační oblasti Štěrkoviště - Otrokovice a přilehlých komunikacích. Závod na tratích 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu.

HARMONOGRAM PÁTEK 18. června 2021

14 hodin – EXPO

14 – 19 hodin – prezentace

19.30 hodin - rozprava k závodu – rozprava je povinná pro kategorii Elite oproti podpisu

HARMONOGRAM SOBOTA 19. června 2021

5.20 – 6.40 hodin – ukládání věcí do depa – při ukládání věcí do depa bude každý závodník popsán svým startovním číslem

7 hodin – start hlavního závodu – areál startu a cíle v Otrokovicích na Štěrkovišti

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 20. června 2021

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné je 40 kč, děti do 150 cm - držitelé ZTP - držitelé ZTP/P: zdarma

Nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Otevřeno je od 6 do 10 hodin.

Kino: Rytíři spravedlnosti

KDY: v pátek 18. června 2021 od 19 hodin

KDE: Kino Klub Sušil v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč, členové FK 90 Kč, nepřístupné pro děti do 15 let



Voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při nehodě vlaku. Zdá se, že to byla nešťastná náhoda, ale jak se hromadí stopy, Markusovi je jasné, že mohlo jít o pečlivě naplánovaný atentát. Komedie Anderse Thomase Jensena (Adamova Jablka) je moderní bajkou o solidaritě, náhodnosti a o smyslu života.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Svatojánský jarmark v Uherském Hradišti

KDY: sobota 19. června od 8 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

Těšit se můžete téměř na stovku prodejců, kteří budou mít připraveny nejen výrobky pod značkou Tradiční výrobek Slovácka.

VIII. pohádková ves v Újezdci

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: Újezdec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na děti čeká pohádkový pochod s plněním úkolů. Registrace je od 14 do 16 hodin u motorestu Štěpán. Děti se mohou těšit také na malování na obličej, opékání špekáčků i program dobrovolných hasičů, v 17 hodin na vás čekají dravci – záchranná stanice v Hluku. Vstupné je dobrovolné.

Do Uherského Brodu se sjedou veteráni

KDY: v neděli 20. června od 15 hodin

KDE: Retro bar, ulice Hradišťská, Uherský Brod

Jste příznivci historických aut? Pokud ano, tak si nenechte ujít jejich sraz v Uherském Brodě. Můžete se těšit na celou řadu krásných historických vozidel a zároveň si užít krásnou neděli v zázemí Retro baru. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

VALAŠSKO

Slavnosti slunovratu jsou opět tady

KDY: sobota 19. června od 18 hodin

KDE: Hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné za 40 korun, snížené 25 korun, rodinné 70 korun (2 dospělí a max. 3 děti)

Další slunovrat je tu. Pojďte ho oslavit spolu s celou rodinou a vyrazte v sobotním podvečeru na vsetínskou hvězdárnu. Program bude opravdu nabitý. Děti se zabaví v hravé dílničce, dospělí si zase užijí povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou. Pochopitelně nebude chybět ani tradiční zapálení svatojánské vatry a posezení u ohně s opékáním špekáčků a písničkami. Součástí programu bude také pozorování denní i noční oblohy a pokud počasí dovolí, tak i letní kino s tematickou projekcí. V případě nepříznivého počasí se akce ruší. „Pokud si nebudete jisti, můžete se podívat na náš Facebook Muzeum regionu Valašsko, kde se dozvíte, zda se akce uskuteční či ne,“ dodal odborný pracovník Hvězdárny Vsetín, Martin Leskovjan.

PROGRAM:

Pozorování Slunce - 18.00

Výtvarná dílnička - 18.00

Povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou - 18.30

Zapálení svatojánské vatry, písničky u táboráku - 20.30

Letní kino - od 21.00

Pozorování noční oblohy v kopuli i z venkovního dalekohledu - 22.00

*Deky a špekáčky s sebou. Balené potraviny a nápoje bude možné zakoupit na místě.*

Setkání s přírodou Pobečví

KDY: neděle 20. června od 8 hodin

KDE: start z parkoviště Haltýře, Osek nad Bečvou (nebo sraz v 8 hodin ráno na aut. nádr. ve Valašském Meziříčí)



Máte doma malé badatele a vám samotným příroda není lhostejná? Pak vyrazte společně s Valašským ekocentrem ČSOP na další exkurzi tentokrát zaměřenou na přírodu Pobečví. Nejprve navštívíte společně úsek řeky Bečvy v Oseku nad Bečvou (ukážete si zpřírodněný tok největší štěrkonosné řeky v ČR a objevíte také hnízdiště vzácných druhů ptáků). Ve druhé části exkurze se přesunete do Teplic nad Bečvou, kde navštívíte Hranickou propast - nejhlubší zatopenou propast na světě.



S sebou si vezměte vhodné oblečení a pevnou obuv, svačinu a dalekohled. Na akci se přihlašujte na tel. čísle: 728 585 009 nebo přes mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Jedinečná výstava věnovaná sklárně v Karolince

KDY: až do 29. srpna (otevřeno denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí)

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 korun, děti od 6 do 15 let za 15 korun

Fascinuje vás sklo a sklářský um? Pak se nechte vtáhnout do jedinečné výstavy věnované sklu a legendární sklárně v Karolince, která v loňském roce bohužel ukončila svou činnost. A tak z kdysi věhlasná huti, jež v dobách největší slávy dodávala výrobky do celého světa, zbyly jen vzpomínky. Muzeum regionu Valašsko je pro vás utřídilo do velké výroční výstavy Sklárna v Karolince – 160 let.

„Jsme moc rádi, že kromě tuzemských i zahraničních trhů putovaly výrobky také do sbírek našeho muzea, díky čemuž vznikla nejucelenější kolekce skla z Karolinky v rámci České republiky. Přes 2 000 kusů výrobků navíc doplňuje i dobová kresebná dokumentace,“ uvedla kurátorka výstavy, historička umění Muzea regionu Valašsko Olga Méhešová. Prohlídka výstavy je zpestřena o projekci v TV, interaktivní mapu, hry a kvízy v PC kiosku či o kreslení do sklářského písku. Dorazte, opravdu se bude na co dívat. Čas máte až do 29. srpna.

Svatojánský večer v Rožnově

KDY: pátek 18. června od 21 hodin

KDE: amfiteátr na Stráni, Valašská dědina, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 100 korun, snížené 80 korun, žáci 50 korun, rodinné 200 korun



Na Svatého Jána, otvírá se létu brána. Přivítejte blížící se slunovrat a svátek Jana v kouzelném prostředí Valašského muzea v přírodě. Večerní program zahájí od 21 hodin vsetínská kapela NOCA v amfiteátru na Stráni. Magickým večerem vás provede Tomáš Gross spolu s Vandou Vrlovou, která vám poodhalí svět bylin čarovných i léčivých. A nebudou chybět ani děvčata z rožnovské Javořiny, která sesbírají milodějné kvítí, aby z něj uvila věnečky. Chlapci zapálí svatojánský oheň, aby přes něj skákali a hořící metly vysoko vyhazovali, a nakonec v kole s tajemnou slibkou se málem až k smrti utancovali. Tešit se můžete i na cimbálovou muziku Javořina s primáškou Drahomírou Klimkovou.

Sochy v parku a obrazy v Brillovce

KDY: výstava Vlčí mák/Veronika Holcová - potrvá do 31. července, výstava soch Jana Hendrycha - potrvá do 30. září

KDE: Brillovka a Mětský park, Rožnov pod Radhoštěm

Chyběla vám kultura? Tak honem za ní - těšit se, inspirovat a kochat se krásou. A nemusíte nikam daleko. Hned dvě jedinečné výstavy můžete spatřit v Rožnově. V sále Brillovky vystavuje své obrazy Veronika Holcová. „Výběr obrazů pro výstavní prostor v Rožnově pod Radhoštěm souzní s krajinou, s atmosférou místa. Je komponován do malířské instalace, skrze kterou je možné reálně prožívat pohyb a vzájemnost bohatých asociací, obdobně jako na rovině imaginativní v každém jednotlivém obrazovém výjevu," uvedla kurátorkou výstavy Iva Mladičová.

V otevřeném prostoru, v Městském parku v Rožnově pak vystavuje své betonové sochy jeden z nejvýraznějších českých sochařům druhé poloviny 20. století, Jan Hendrych. „Výběr soch pro městský park v Rožnově pod Radhoštěm tvoří betonové figury inspirované běžnými výjevy z civilního světa, antickými mýty, ale také křesťanskými legendami. Převažuje v nich autorovo typické tvarosloví ovlivněné dramatickou barokní formou a romantickým vjemem, charakterizované expresivním plastickým naddimenzováním a tvarovými deformacemi suverénně modelované postavy," popsala kurátorka výstavy Iva Mladičová.

Cesta ke hvězdám

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: Hvězdárna, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: dospělí 50, děti 40 korun



Přijďte se dozvědět něco o prvních kosmonautech ve vesmíru a jejich fantastických cestách. Společně si povíte o prvních vynálezcích, ale i snílcích, kteří se pokusily dobýt tajemné vody stále ještě málo probádaného vesmíru. A na jakém principu, že to fungují rakety, a co vše jim předcházelo? Seznámíte se také s prvními zvířecími kosmonauty a jejich (ne)úspěchy na startu, za letu, i při přistání. Na závěr si vyrobíte vlastní malou raketu, kterou vypustíte. Na akci je nutná rezervace na telefonním čísle: 571 611 928 nebo na e-mailu: info@atrovm.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

OLOMOUCKÝ KRAJ

Zajděte do galerie na Saudka

KDY: až do 5. září (otevřeno je denně od úterý do neděle - 9.30 až 12 hodin a 13 až 17 hodin)

KDE: Galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

Nechte se uchvátit novou výstavou v prostorách prostějovské galerie Špalíček. Vychutnejte si jedinečnou přehlídku fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného fotografa Jana Saudka. Výstava představí známá i méně známá témata umělce. Dominovat však bude svět plný žen, nestoudnosti, zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy. Výstava zde bude k vidění až do 5. září.

Festival Vyznání růžím

KDY: pátek 18. až neděle 20. června, pátek 14 – 19 hodin (ve 14 hodin proběhne slavnostní zahájení), sobota 9 – 19 hodin, neděle 9 – 17 hodin

KDE: Rozárium a botanická zahrada Olomouc - vstup do rozária je z ulice 17. listopadu naproti Přírodovědecké fakultě nebo z Bezručových sadů

ZA KOLIK: zdarma

Za symbol půvabu a krásy je odjakživa považována růže. A právě této královně mezi květinami je věnována akce Vyznání růžím, která se uskuteční tento pátek a víkend. Letošní Vyznání růžím nese podtitul – romantické. Ústřední téma výstavy tak bude zaměřeno hlavně na anglické růže. Návštěvníky čeká rozkvetlá podívaná v unikátní růžové zahradě s tisíci keři růží a bohatým doprovodným programem v podobě floristických show, okouzlujících květinových objektů od předních českých floristů, workshopů, rostlinolékařských přednášek či komentovaných prohlídek rozária. Součástí festivalu růží budou i doprovodné trhy, které nabídnout například přírodní kosmetiku z růží. Nebude chybět ani dobré jídlo a pití.

Africké trhy v Olomouci

KDY: sobota 19. června od 9 hodin

KDE: Galerie Moritz v Olomouci

Do Olomouce se vrací to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do galerie Moritz ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Debbi zahraje ve Šternberku

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Šternberský klášter



Anděly ověnčená Debbi a Zahrádkáři živě na nádvoří Šternberského kláštera.The Gardeners (také Zahrádkáři) jsou kompaktně-popová kapela ze Šternberka, která vám s radostí nasází ty nejlepší plody své hudební sklizně. V druhé půlce večera se pak můžete těšit na zpěvačku Debbi, která je držitelkou dvou cen Anděl a interpretkou hitů jako jsou Touch The Sun, nebo La, La.

Sobota ve znamení Burger Rock Festu

KDY: sobota 19. června od 15 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček

ZA KOLIK: vstupné 100 / 150 korun

Milovníkům burgerů během třetí červnové soboty od 15 hodin srdce zaplesá. Pláž U Vrbiček na Plumlovské přehradě zaplní stánky s burgery i hot dogy. Vytrhněte své chuťové pohárky ze stereotypní šedi. Jednou za čas si dopřát můžete. Těšte se na skvělý hudební program, o který se postarají kapely Keks Pv, Suzi Quatro Pv revival a další.

