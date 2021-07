Anenská pouť

KDY: od pátku 23. července do neděle 25. července

KDE: Jaroslavice (místní část Zlína)

Ve zlínské místní části Jaroslavice se uskuteční tradiční Anenská pouť. Pouťové dění se odehraje na zastávce MHD Náves o víkendu 23. až 25. července. V pátek (18 – 24 hodin), sobotu (15 – 24 hodin) a v neděli (9 – 15 hodin) budou na místě zábavní atrakce pro děti i stánky s občerstvením. Večery oživí vystoupení kapel vždy od 19 hodin - v pátek skupina Ripteto a v sobotu country sešlost Petra Chluda. Věřící poutníci se mohou setkat na mši svaté u kaple sv. Anny, a to v neděli od 10 hodin.

Anenská pouť Jaroslavice 2020.Zdroj: A. Cekota, V. Karola

Zlínské filmové léto: Rychle a zběsile 9

KDY: sobota 24. července od 21.30 hodin

KDE: fotbalové hřiště Malenovice

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Statutární město Zlín a FC Malenovice vás srdečně zvou na Zlínské filmové léto. Promítat se bude film RYCHLE A ZBĚSILE 9 (USA 2021 – dabing). Občerstvení je zajištěno. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

SWING & DRINKY

KDY: sobota 24. července od 19 hodin

KDE: zlínský zámek

ZA KOLIK: vstupné 80 Kč

Užijte si swingový večer s kapelou Swing Shower (jazz, swing). Čeká vás stylová hudba, dobré pití a skvělá zábava. Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Vstupné je 80 Kč, lístky lze zakoupit v předprodeji na pokladně expozice Malý svět poznání v 1. patře zámku (úterý - neděle 14 -18 hodin).

Dětské prohlídky hradu Malenovice

KDY: neděle 25. července od 9 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč



Zveme vás na oblíbené nedělní dětské prohlídky hradu s lektorským programem, díky němuž budou moci děti i jejich doprovod vnímat hrad doslova všemi smysly. Nutná je rezervace předem na edukace@muzeum-zlin.cz nebo na telefonu 573 032 319 (320, 321) nejpozději do pátku do 12 hodin.



Hrad Malenovice.Zdroj: Dominik Pohludka

OTROKOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 2021

KDY: od pátku 23. do neděle 25. července

KDE: Park před Společenským domem, Přístaviště, Otrokovice, Kvítkovice náves

ZA KOLIK: vstup zdarma

PÁTEK 23. ČERVENCE

Park před Společenským domem – hlavní pódium

18.00 – 19.00 JASNO / regionální a mladá, ale kreativní a dravá…

19.30 – 20.30 HODINY / pražská pop-rocková formace s novou pódiovou show

21.00 – 22.30 SPECIÁL - A. CIVOPULOS, P. NĚMEC, D. GLATZOVÁ / známé rockové hity + Speciální vzpomínka na Věru Špinarovou

SOBOTA 24. ČERVENCE

Park před Společenským domem – hlavní pódium

10. 00 – 12.00 DH BLUDOVĚNKA / skvělá dechová muzika z Bludova

17.00 – 18.15 TOVÁRNA NA LEGRÁCKY / vyhlášená dětská show Fešáka Pína

19.00 – 20.00 LAKE MALAWI / moderní pop nejen pro mladé publikum

20.30 – 22.00 TURBO / 40 let na scéně / klasické hity napříč generacemi

22.30 – 24.00 KISS FOREVER BAND (HU) / rocková show Made in Europe

10.00 – 23.00 GASTROFESTIVAL V PARKU / II. ROČNÍK / mezinárodní kuchyně, pivní velkostany, čajovna, kavárna, soutěž jedlíků!

Kvítkovice náves – malá scéna

13.45 – 15.00 JAZZBOOK / dixie, swing, oldies… a dobrá zábava - Folk / blues / country paráda

15.45 – 17.00 PETRA ČERNOCKÁ / Recitál TRIO / výběr hitů country & popové stálice

17.30 – 19.00 DOKTOŘI / veselá parta a známé songy ve svérázných úpravách

14.00 – 18.00 možnost prohlídky mini-muzea hasičské techniky

13.30 – 18.30 Kyvadlová doprava - vláček Moravský drak / Kvítkovice - přístaviště - hotel Baťov Petra Černocká - Ilustrační foto. Zdroj: Deník / Karel Pech

Přístaviště

09.00 – 17.00 Okružní jízdy výletní párty lodí Pannonia, interval 40 minut, palubní lístek 50 Kč,

děti do 6 let zdarma. Předprodej na místě od 8.30 hod. do vyprodání.

děti do 6 let zdarma. Předprodej na místě od 8.30 hod. do vyprodání. 09.00 – 12.00 BONUS: předváděcí jízdy na paddleboardech + rychlokurzy pro zájemce…!

Park vedle Společenského domu

10.00 – 18.00 FOTOGALERIE V PARKU – společná outdoorová výstava Fotoklubu Beseda

a jejich spřátelených spolků v parku vedle hotelu Baťov

NEDĚLE 25. ČERVENCE

Přístaviště

09.00 – 17.00 Okružní jízdy výletní párty lodí Pannonia, interval 40 minut, palubní lístek 50 Kč. děti do 6 let zdarma. Předprodej na místě od 8.30 hod. do vyprodání.

09.30 – 14.30 Kyvadlová doprava - vláček Moravský drak / hotel Baťov - přístaviště - jez Bělov / jízdné 50 Kč, děti do 6 let zdarma)

Modelářské letiště Bělov

10.00 – 14.00 Tradiční přehlídka leteckých modelů

Park před Společenským domem – hlavní pódium

15.00 – 16.00 KOUZELNÝ KARNEVAL S JIRKOU HADAŠEM / zábavný animační program pro všechny kluky a holky

16.30 – 18.00 JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU / výběr největších hitů s doprovodem skvělé rockové kapely

10.00 – 18.00 GASTROFESTIVAL V PARKU / II. ROČNÍK / mezinárodní kuchyně, pivní velkostany, čajovna, kavárna, soutěž jedlíků!

KROMĚŘÍŽSKO

Břestské hody - 130 let založení sboru SDH Břest

KDY: od pátku 23. července do neděle 25. července

KDE: Břest

Přijďte oslavit už 130 let založení sboru SDH Břest. Čeká na vás bohatý program:

PÁTEK 23. července

21:00 hod. letní promítání na Rajčudě

SOBOTA 24. července

8:00 hod. Dětské rybářské závody

13:00 hod. Výstava veteránů

14:00 hod. odpolední hudební program country skupina ŠEDIVÁCI

16:00 Přivítání sochy vodníka

17:00 hod. ukázka první pomoci ČČK Břest

20:00 hod. Hodová zábava CREDO a INFINITY

Občerstvení zajišťují místní spolky VETERÁN CLUB a HONEBNÍ SPOLEČENSTVO.

NEDĚLE 25. července

7:00 hod. Budíček za doprovodu DH HANAČKY

8:00 hod. Sraz hasičských sborů na hasičské zbrojnici

9:00 Mše svatá

11:30 hod. Schůze sboru na Kulturním domě

13:30 hod. Průvod obcí od Kulturního domu

14:30 hod. Ukázka hasičské historické techniky

14:00 - 19:00 hod. Hudební program: DH HANAČKA a JOŽKA ŠMUKAŘ SE SVOJÍ CIMBÁLOVKOU

Občerstvení zajišťuje RADNIČNÍ CATERING Kroměříž.

Jan Saudek "86"

KDY: do 29. srpna, otevřeno je úterý až neděle od 9 do 17 hodin

KDE: zámek Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné dospělí 150 Kč, děti 6-15 let, studenti, důchodci, ZTP 70 Kč, rodinné vstupné 320 Kč



Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium vás srdečně zvou na výstavu fotografií JAN SAUDEK "86", která se koná od soboty 10. července do neděle 29. srpna 2021 ve výstavních sálech bystřického zámku. Prodejní výstava k 86. narozeninám Jana Saudka zahrnuje 86 fotografií ze všech tvůrčích období.



Tvorba Jana Saudka.Zdroj: Deník/Jan Karásek

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Chillday v parku

KDY: sobota 24. července 13 – 24 hodin

KDE: Letní kino Smetanovy sady v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné - dobrovolný příspěvek v kasičce na baru

Oddychový den s hudbou a skate videi si mohou zájemci udělat v sobotu 24. 7. ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Akce nazvaná „Chillday v parku“ tu odstartuje už ve 13 hodin. Hrát se bude funky a soul (DJ Sk!p the Boy) a k večeru víc příjemného melodického hip hopu ze selekce Přemy Šoustka (Dj Przema). Ve 22 hodin bude promítnuta audiovizuální koláž, která představí skateboardovou scénu v Uherském Hradišti. Občerstvení v baru na místě. Chillday pořádají UH PROduction, StudioBar a MIXED Booking ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště.

Lokální scéna skateboardová scéna v Hradišti aktivně existuje již pár desítek let. Během uplynulé doby tak vznikla řada audiovizuálních pokusů zaznamenat aktuální dění, závody, společné tour nebo vlastní zkušenosti. Skateboarding jako cestu za svobodou a poznáním představují prostřednictvím svých „skateboardových profilů“ či dokumentární tvorby jednotlivé osobnosti uherskohradišťského scény, které Vás na okamžik přenesou do odlišného prostředí pouličního skateboardingu ve slunném Španělsku nebo opačný konec zeměkoule na geograficky rozmanitý ostrov Taiwan. Průvodcem promítání bude místní skater Aleš Jež, který se věnuje skateboardingu již několik let.

15. hodové zpívání v búdách

KDY: sobota 24. července od 16.30 hodin

KDE: Vlčnovské búdy (Vlčnov)



Užijte si už tradiční 15. zpívání v búdách. Akce se koná v malebném prostředí vlčnovských búd. Účinkují: Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský pěvecký sbor Hradčovice, Mužský pěvecký sbor Krasavci Ostrožská Nová Ves, ženský sbor Netáta ze Strání a cimbálová muzika Burčáci. Slovem provází Antonín Vrba. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.



CM Burčáci.Zdroj: Miroslav Potyka

Návrat legendy: Total Recall po 30 letech ve Hvězdě

KDY: v pátek 23. července od 20.30 hodin

KDE: sál kina Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 140 Kč

Někdy se stává, že filmovým tvůrcům či distributorům maličko dochází dech. To se pak filmový fanoušek ohlíží zpátky, aby znovu objevil nepřekonatelné kvality legendárních filmů minulosti. Toho hledání je o to zajímavější, když jsou k dispozici nové remasterované verze.

Total Recall z roku 1990 patří svým nadčasovým a originálním zpracováním dodnes k nejdůležitějším pilířům žánru sci-fi. Po 30 letech od premiéry se nyní film vrací v digitálně restaurované verzi. Hlavním hrdinou je stavební dělník Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), kterého pronásledují sny z Marsu, kde ovšem nikdy nebyl. Navštíví proto s cílem zažít rudou planetu netradiční cestovní kancelář Recall, která poskytuje zážitky formou implantovaných vzpomínek. Postupné odhalování vlastní identity a série nečekaných zvratů ale zavedou Douglase přímo na Mars a na hraně fikce a reality ho zapojí do odboje proti tyranskému guvernérovi Cohaagenovi.

VALAŠSKO

Koncert Jarka Nohavici & hostů

KDY: pátek 23. července od 20 hodin

KDE: Amfiteátr, pak u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 550 korun, na místě pak 600 korun

Také si broukáte písničky Jarka Nohavici a už dlouho toužíte zajít na jeho koncert a slyšet své oblíbené skladby naživo? Pak máte v pátek od 20 hodin jedinečnou možnost vychutnat si jeho unikátní koncert ve Valašském Meziříčí. Během sólového recitálu budou našeho nejznámějšího písničkáře doprovázet na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Na louce v parku u zámku Kinských zazní nejen známé písně, ale i aktuální Jarkovy novinky z autorského alba Máma mi dala na krk klíč.

Důležité informace od pořadatelů akce:

• otevření areálu v 18 hodin — prosíme, nenechávejte příchod na koncert na poslední chvíli, tak aby veškeré odbavení před vstupem do areálu (kontrola bezinfekčnosti, kontrola vstupenek) proběhlo hladce a bez dlouhého čekání v řadě

• otevření stánků s občerstvením v 18 hodin

• začátek koncertu ve 20 hodin

• v areálu budou postaveny tribuny a rozmístěny lavice na sezení, i tak můžete plochu využít k sezení na vlastních dekách

• při nepříznivém počasí si s sebou sbalte pláštěnku, NE deštník!

Jarek Nohavica.Zdroj: Deník / Petr Zbranek

Anenská pouť v rožnovském skanzenu

KDY: neděle 25. července od 9 do 18 hodin

KDE: kostel Všech svatých, Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné základní 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun



V pondělí 26. července slaví svátek všechny Aničky. A jak pranostika praví - Svatá Anna, chladna z rána. Nenechte si k příležitosti oslav svátku sv. Anny, oblíbené valašské patronky, ujít nedělní pouťové slavnosti s krojovaným procesím v Dřevěném městečku v Rožnově. Program bude nabitý od rána až do večera. Slavnosti zahájí tradiční mše svatá ve farním kostele Všech svatých. Po mši bude následovat řazení krojovaného procesí s muzikou, průvod městem do Valašského muzea v přírodě. Po příchodu do Dřevěného městečka, před kostelem svaté Anny ukončení svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně. Nosítka se sochou svaté Anny ponesou děti z Valašenky Vidče.



Po celý den bude probíhat i lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi. V průběhu dne budete mít možnost navštívit a užít si:

- Finkovy historické kolotoče a houpačky

- 9.30 – 15.00 - flašinetáře Henru Noubela

- 10, 10.30, 12.45, 13.15, 14 hodin - kejklíři a akrobati Vlčkovi - kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích

- 11.45 a 13.30 Loutkové divadlo Milady Kubicové - loutková představení pro děti v Janíkově stodole

- 13.30 k poslechu na pódiu u rybníčka - Dechová hudba Rožnovanka

- 15 hodin - hlavní program na komorním Amfiteátru - Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic

Tradiční festival Romská píseň již po sedmadvacáté

KDY: sobota 24. července od 13 do 17 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné základní 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Přijďte si vychutnat 27. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň, užijte si sobotní nezapomenutelný den plný živé romské hudby a úžasných vystoupení. Těšit se můžete na vystoupení Cimbálové muziky Polajka či Brillant orchesteru Milana Olšiaka z Banské Bystrice, taneční soubor Salut Roma z Brna, kapelu Imperio Přerov, folklorní soubor Máj z Piešťan či Giňovce z Opavy. Program je nabitý, tak určitě dorazte.

V sobotu 21. července 2012 se v komorním amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil 18. ročník mezinárodního festivalu Romská píseňZdroj: DENÍK/Michal Burda

Červencová noc na Hutisku-Solanci

KDY: sobota 25. července od 20 hodin

KDE: výletiště „Poskla“, Hutisko-Solanec



Zavítejte na tradiční Červencovou noc na Hutisko-Solanec, kterou pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů, k tanci a poslechu bude hrát stará známá skupina Astmatic, těšit se můžete na skvělou zábavu, uzená žebra, klobásy i vychlazený zlatý mok.

Pulčinský Amfolkfest aneb Malý festival na konci světa

KDY: pátek 23. července (od 18 hodin) - sobota 24. července od 12 hodin

KDE: areál Informačního centra, Pulčín (Francova Lhota)

ZA KOLIK: 200 korun

Nenechte si ujít v pořadí již 26. ročník Amfolkfestu, který nabídne parádní program plný skvělé hudby. Letos vystoupí 10 kapel těšit se můžete na skvělou muziku a příjemné prostředí. V pátek od 18 hodin se těšte na "večerní session". Hlavní program pak začne v sobotu od 12 hodin a vystoupí například slovácké folkrockové seskupení Huménečko, uskupení Kateřina Mrlinová a spol., písničkář Bolek Vjaclovský či folková kapela Dominika z Ostravy. Dále zahrají také Wind, Bo!Bosorky, nebo Kolibříkův úlet a nebude chybět ani tradiční country bál. Tak určitě dorazte.

Amfolkfest v Pulčíně. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Martin Mrlina

Setkání na Kotlové

KDY: sobota 24. července od 14 hodin

KDE: Kotlová

ZA KOLIK: vstupné do klobúka dobrovolné



Přátelství se má utužovat. Své o tom ví i čtyři valašské obce: Horní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec a Velké Karlovice, které už po sedmé pořádají Setkání čtyř obcí a pasekářů. Dorazte v sobotu od 14 hodin na příjemnou akci do Kotlové a zaposlouchejte se do cimbálové muziky Soláň. Těšit se můžete také na Portáše i pasekářské hry - jako je řezání dřeva na čas, pivní štafeta, jízda na tragaču i přetahování lana. Občerstvení zajišťuje Valašské okénko s Lucafé.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Oslavy města Hranice

KDY: v sobotu 24. července od 9 hodin

KDE: na Masarykově náměstí, na prostranství za zámkem, v Zámecké zahradě, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Oslavy města Hranice – městské oslavy v duchu exotické dovolené se uskuteční tuto sobotu od 9 hodin na Masarykově náměstí, na prostranství za zámkem a od 13 hodin v Zámecké zahradě. Na náměstí budou až do 18 hodin mobilní hry, loď Auroura, dřevěný vláček, tvořivá dílna, půjčovna rikší a odpoledne Bubenické představení Ritmo Factory, za zámkem se můžete těšit na plážová lehátka a jedno XXL, fotokoutek a občerstvení. Zámecká zahrada: od 13 hodin zahájení oslav s překvapením, 13.15 módní přehlídka cestovatelské módy a plavek z období secese, 14.15 zahraje Docuku, 15.45 módní přehlídka plavek a klobouků 20. let 20. století, 16.30 hodin Divadlo Scéna: Dobrodružství na ostrově Čičidžuma – pro děti, 18.15 vystoupí České srdce, ve 20 hodin Mňága a Žďorp.

Mňága a ŽďorpZdroj: Deník/Jaroslav Loskot

28. setkání dechových hudeb

KDY: v sobotu 24. a v neděli 25. července

KDE: areál zámecké zahrady, Dřevohostice

ZA KOLIK: sobota 150 korun, neděle 100 korun



Milovníci dechové hudby se mouhou o tomto víkendu těšit na 28. setkání dechových hudeb, které se uskuteční v areálu zámecké zahrady v Dřevohosticích. V sobotu vystoupí od 20 hodin zpěvačka Ilona Csáková, ve 21.30 zahraje na večerní taneční veselici Syrinx. V neděli se koná ve 13 hodin mše svatá v zámecké zahradě, festival začíná ve 14 hodin, zahrají dechové hudby Miklovci, Moravská Veselka, Hulíňané a Lídečanka, moderuje Karel Hegner.



Zpěvačka Ilona Csáková. Zdroj: Foto: Archiv zpěvačky

Van & Truck show v Plumlově

KDY: víkend 23. – 25. července

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné 150 korun, děti do 15 let vstup zdarma

Milujete vozy velkých rozměrů? Pak si nenechte ujít parádní víkendovou akci v kempu Žralok na Plumlově, kde proběhne již 8. ročník Van & Truck show. Od pátku do neděle budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si nespočet kamionů a dodávek a nebudou chybět ani atrakce pro děti či ukázky zásahu IZS. V pátek 23. července si užijte od 21 hodin spanilou jízdu i následný hudební nášup od Gabriely V. G. spolu s kapelou i skupiny Merkur. V sobotu pak přehlídka vozů, tombola, sexy myčka, stánek BESIPu i večerní disco s DJem.

Svatojakubské hody

KDY: od pátku 23. do neděle 25. července

KDE: v KD Echo, zámeckém parku a na náměstí TGM, Lipník nad Bečvou



Třídenní program nabízí tradiční Svatojakubské hody, které se budou konat od pátku 23. července do neděle 25. července v Lipníku nad Bečvou. Návštěvníci se mohou těšit na divadlo, kapely hrající různé hudební žánry i bohaté občerstvení. Páteční program, který se koná v Kulturním domě Echo, je věnován dětem. Připravena je pro ně pohádka O Honzovi v podání nezávislé divadelní scény SemTamFór. V sobotu dopoledne vystoupí v kavárně Konírna přerovská bluesová a soulová kapela Mothers Follow Chair. Sobotní večerní program na náměstí TGM odstartuje přerovská pop-rocková skupina Kowall Company, kterou na podiu vystřídá lipnický raper LaFree s doprovodem DJ Marty. Nedělní program na náměstí TGM zahájí svým koncertem Petr Stojan Quartet, v jehož podání zazní jazzové skladby, francouzské šansony a další písně. V 17 hodin se na podiu objeví vítěz první řady populární pěvecké soutěže Česko Slovensko SuperStar Martin Chodúr s kapelou Mach.



Martin Chodúr.Zdroj: DENÍK/Jan Karásek