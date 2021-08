Skupina Harlej přijede konečně slavit 25 let do Zlína

KDY: pátek 6. srpna od 18.30 hodin

KDE: na parkovišti před Masters of Rock Café ve Zlíně

V loňském roce měla skupina HARLEJ naplánované halové turné k oslavám svých pětadvacetin, které přerušila pandemie koronaviru. V pátek 6. srpna proběhne ve Zlíně na parkovišti před Masters of Rock Café velký open air koncert jako náhrada za loňský březnový termín.

„Oslavu narozenin HARLEJe jsme připravovali dlouho a dali si na všem pořádně záležet, bohužel všichni víme, co se stalo a jak všechno dopadlo. Jsme rádi, že konečně s fandama ze Zlínského kraje můžeme naše výročí oslavit a slibujeme, že jsme pro vás připravili co možná největší show, jakou jsme mohli,“ říká kytarista Tonda Rauer a dodává: „Na Zlínsko jsme s Harlejem vždycky často jezdili a pokaždé jsme se sem rádi vraceli. Samozřejmě i naše vystoupení na Master sof Rock ve Vizovicích byly pro nás vždycky super. Už se do Zlína těšíme.“Koncert zahájí jako speciální hosté Jaksi Taksi. Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti, zbývající vstupenky lze zakoupit i přímo na místě.

Skupina Harlej.Zdroj: Evina Schmidova

Klobucký hospodářský trh ve Valašských Kloboukách

KDY: v pátek 6. srpna 2021 od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Zveme vás na Klobucký hospodářský trh. Nabídka:

ovoce a zelenina

ovčí produkty

domácí vajíčka

uzeniny, koření

pečivo

med, ovocná vína

léčivá kosmetika a další

Open air léto s Filharmonií B. Martinů ve Zlíně

KDY: v průběhu srpna

KDE: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné je uvedeno v textu

Nenechte si ujít sérii letních koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Máte se opravdu na co těšit!

11. 8. koncert na vlnách skvělého progressive-rocku! Show skupiny Tata Bojs bude sestavená nejen z největších hitů této unikátní pražské kapely, ale i ze skladeb z jejich zbrusu nového alba. Cena vstupenky: 590 Kč

19. 8. je na programu jeden z nejzářivějších klenotů české hudby Má vlast Bedřicha Smetany. Filharmonii bude řídit její šéfdirigent Tomáš Brauner. Cena vstupenky: 490 Kč

26. 8. se můžete těšit na Saint-Saënsův violoncellový koncert v podání skvělého Petra Nouzovského a doslova ikonická Dvořákova Novosvětská symfonie – obě pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta zlínské filharmonie Leoše Svárovského. Cena vstupenky: 390 Kč

Slavnostní otevření skateparku

KDY: v neděli 8. srpna od 9.30 hodin

KDE: Otrokovice (na Trávníkách)



První sportoviště pro skateboardisty, jezdce BMX, inlajnisty, jezdce na koloběžkách, horských kolech apod. bude v Otrokovicích slavnostně otevřeno v neděli 8. srpna na Trávníkách. Součástí plánované akce bude sportovní a hudební doprovodný program. Slavnostní otevření skateparku se uskuteční konáním závodů v BMX, SCOOTERINGU a SKATU, které pořádá v rámci této akce společnost Všeproakci. Celodenní událost bude zahájena v 9.30 hodin, kdy se začnou registrovat účastníci závodu. Na vítěze čeká slavnostní vyhlašování a hodnotné ceny od partnerů. V těsné blízkosti skateparku bude pro jezdce a diváky k dispozici velkostan s občerstvením. Na dopravním hřišti se od 10 do 15 hodin uskuteční další doprovodný program pro rodiče s dětmi v režii DDM Sluníčko. Členové Fotoklubu BESEDA Otrokovice budou na místě pořizovat fotografie a na žádost je budou moci zájemcům vytisknout.

Skatepark. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

FLORIA LÉTO 2021 v Kroměříži

KDY: pátek 6. srpna až neděle 8. srpna 2021 od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč, děti do 150 cm zdarma, důchodci nad 65 let 80 Kč, držitelé ZTP 80 Kč, držitelé ZTP/P zdarma, členové ČZS 80 Kč

Užijte si celostátní prodejní výstavu pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Čeká vás unikátní expozice tisíců květin s názvem Zvířecí říše v květech. Program a co vás čeká je následující:

desítky prodejců okrasných rostlin, bylinek, zeleniny, řemeslných výrobků a podobného zboží

nakoupíte vše potřebné pro dům a zahradu

expozice kaktusů a sukulentů, výstava moderní i historické zemědělské techniky

výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva

vystoupí Veselá trojka, dechová hudba Bludověnka, Pavel Roth a další

COVID: Jelikož se jedná pouze o venkovní prodej, tak na akci není potřeba prokazovat žádné potvrzení. Děkujeme.

V. ročník srazu HARMONIKÁŘŮ CVRČOVICE

KDY: v sobotu 7. srpna v 18 hodin

KDE: na tanečním kole ve Cvrčovicích (místní část Zdounek)



Zveme vás na sraz harmonikářů do Cvrčovic. Čeká vás chutné občerstvení, pochoutky z udírny či bohatá tombola. V případě nepříznivého počasí je připraven párty stan.

Letní kino Chvalčov: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: v sobotu 7. srpna od 21 hodin

KDE: Chvalčov (louka pod Kozincem)

ZA KOLIK: vstupné 70 Kč



Podhostýnská kulturní družina Kulturák zve na louku Pod Kozincem, kde se uskuteční v sobotu 7. 8. 2021 ve 21 hodin promítání filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (ČR 2021).Čtyři čtyřicátníci dojdou k tomu, že vlastně nežijí tak, jak by chtěli. Na povzbuzenou se začnou vzájemně špičkovat provokativními úkoly. Kdo to nedá, ten je sráč. Kvartet Pechlát - Švehlík - Čermák - Hoffmann v komediálním debutu divadelníka a spisovatele Patrika Hartla. Vstupné 70 Kč.

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Dan Bárta & Illustratospher

KDY: sobota 7. srpna od 20.30 hodin

KDE: Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné 390 korun

Vojta Kotek a Jiří Mádl ve filmu snowboarďáci a k nim nezaměnitelný hlas Dana Bárty s jeho On my Head. Právě Dana Bártu v doprovodu skupiny Illustratosphere si můžete přijít v sobotu 7. srpna poslechnout na Kolejní nádvoří v Uherském Hradišti. Těšit se můžete na představení nového alba Kráska a zvířený prach. Do svých peněženek si na vstupné připravte 390 korun.

Dan Bárta & Illustratosphere.Zdroj: Deník/archiv

My kluci, co spolu chodíme: Svědomitě nepřipravení

KDY: v pátek 6. srpna od 20.30 hodin

KDE: Kolejní nádvoří v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč



Pokud vám vaření z vody není cizí, určitě se běžte v pátek od 20.30 hodin podívat na čtveřici herců, kteří si pro vás nic nepřipravili. Surrealisticko-absurdní fyzická divadelní improvizace, kdy herci společně s muzikou a světlem vytvářejí spontánní koláže scén a obrazů, od abstraktna až po absurdno. Tak neváhejte a přijďte toto nevšední představení omrknout.

Řemeslné léto ve skanzenu Rochus

KDY: sobota 7. srpna a neděle 8. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: park a skanzen Rochus Uherské Hradiště

V usedlostech ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti se tento víkend zabydlí řemeslníci a rukodělní výrobci. Ti vás zasvětí během volné prohlídky skanzenem do svého umění. Těšit se také můžete na návštěvníky oblíbenou oživenou expozici muzea v přírodě.

Veligrad – boj o hradiště

KDY: sobota 7. srpna od 11 do 17 hodin a neděle 8. srpna od 10 do 15.30 hodin

KDE: Archeoskanzen Modrá

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, zlevněné 100 korun

Skupina Velkomoravané a Archeoskanzen Modrá tradičně zve už na 16. ročník historického festivalu s raně středověkou bitvou z dob Velké Moravy. Nezapomeňte s sebou vzít i děti, protože pořadatelé připravili bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Akce se koná za každého počasí. „Během víkendu se návštěvníci vrátí do doby Velké Moravy, zažijí historickou bitvu až o 200 účinkujících, dobový jarmark nebo nahlédnou pod ruky šikovných řemeslníků,“ lákají pořadatelé. V sobotu je bitva naplánovaná na 16 hodin a v neděli na 14.30. Přijďte a zažijte minulost na vlastní kůži i vy!

Boj o hradiště.Zdroj: Zdeněk Skalička

VALAŠSKO

Rožnovské parní léto

KDY: v soboty 7. srpna a 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun

Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn. Navíc teď v sobotu si vychutnáte jízdu dvojnásob díky "Zpívajícímu vlaku", ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti.

Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Pokud se vám termín v srpnu nehodí, nesmutněnte a pohlídejte si poslední jízdu v sobotu 18. září. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.

Rožnovské parní léto 2021 - jízda historickým vlakem s lokomotivou zvanou Velký býček alias Tulák v z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. sobotu 17. červenceZdroj: Deník/Martin Mrlina

Dostaveníčko v zámeckém parku

KDY: pátek 6. a neděle 8. srpna, procházky začínají vždy v celou hodinu: ve 12, 13, 14 a v 15 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 50, snížené 30, rodinné 120 korun

Pokud nemáte ještě plány na tento pátek či neděli, vyrazte s dětmi, přáteli nebo partnery na romantickou procházku parkem. Doprovázet vás bude půvabná Minka spolu s dalšími členy rodiny Kinských. Akce se těší velké oblibě a v letošním roce se v rámci kostýmované procházky přenesete do období První republiky. „Ocitneme se přímo v období námluv a prvních svatebních příprav nejstarší dcery Bedřicha Kinského Marie, přezdívané Minki. Návštěvník se během procházky dozví něco víc o zámeckém parku i životě a plánech, které rodina měla. Jak napovídá název programu, nepůjde jen o historické či botanické zajímavosti, ale svůj prostor dostane i romantika,“ přiblížila Andrea Mrštinová z Muzea regionu Valašsko.

Dostaveníčko v zámeckém parkuZdroj: Muzeum regionu Valašsko, se souhlasem

Cesta je cíl

KDY: pátek 6. srpna od 21 hodin

KDE: Amfiteátr, Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: 290 korun

Dakarská besední show vedená Liborem Podmolem a jeho hosty doplněná hodinovým promítáním dokumentárního filmu Cesta je cíl. První klapka filmu cvakla už v roce 2016, ale natáčení provázela řada problémů. Film i samotná beseda je o absolvování Rallye Dakar, která trvá 12 dní vkuse a každý den se najede kolem 600 až 800 kilometrů, a to vše v náročných podmínkách Saudské Arábie. Samotnou rallye navíc Libor absolvoval na své motorce. Jak to všechno začalo, probíhalo i dopadlo se přijďte podívat a poslechnout od 21 hodin do Amfiteátru ve Valmezu. (koc)

Karlovarská pouť

KDY: sobota 7. srpna a neděle 8. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: areál muzea, Velké Karlovice



Přijďte se i vy podívat na každoroční pouť, která se koná ve Velkých Karlovicích. V sobotu vašim uším budou lahodit melodie HM Staré gatě nebo Cimbálové muziky Kyčerka. V neděli pak to pak roztočí Valašská cimbálová muzika a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. (koc)



Velké Karlovice - Karlovské muzeum.Zdroj: Deník/Michal Burda

Předpouťová myslivecká zábava

KDY: sobota 7. srpna od 19 hodin

KDE: Výletiště ve Viganticích

ZA KOLIK: 100 korun

Jelení svíčková, pečený divočák se šesti, srnčí, kančí nebo jelení guláš. Také se vám sbíhají sliny? Myslivecký spolek Rysová – Vigantice si na sobotu 7. srpna připravil nejen pořádné porce guláše. Těšit se můžete třeba i na živou hudbu v podání skupiny Jen tak II a připravená bude i velká myslivecká tombola.

Jezerní minifestiválek

KDY: víkend 6. - 7. srpna

KDE: Hospůdka v Jezerném



V malebné Hospůdce v Jezerném ve Velkých Karlovicích to v pátek 6. srpna rozjedou skupiny Reggay, Spytihněv a Duševní otřes. V sobotu 7. srpna si svou one man show připravil děd Varadinov. Na své si přijdou i milovníci stanování, kteří si tady v rámci akce budou moct rozložit svůj stan. Připravený bude i Velkokarlovický guláš, pivo a víno. (koc)



U hospůdky v Jezerném ve Velkých Karlovicích se konal třetí ročník akce nazvané Sněhové sochyZdroj: DENÍK/Fojtík Martin

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Den židovských památek

KDY: v neděli 8. srpna od 15 hodin

KDE: sraz před vchodem z Brněnské ulice, Prostějov

Více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude otevřeno v neděli 8. srpna v rámci 4. ročníku Dne židovských památek v ČR. Nenechte si ujít od 15 hodin komentovanou prohlídku Nového židovského hřbitovav Prostějově za Brněnskou ulicí. Sraz účastníků bude před vchodem z Brněnské. Součástí bude i prohlídka obřadní síně.

Plumlovské nebe zaplní balóny

KDY: pátek 6. - neděle 8. srpna

KDE: kemp Žralok, Plumlov, starty balónů dle aktuální povětrnostní situace z Čech pod Kosířem, Plumlova či Prostějova

ZA KOLIK: vstupné na páteční program v předprodeji 170, na místě 200 korun



Přijďte se kochat horkovzdušnými balóny, které budou brázdit plumlovské nebe od pátku do neděle. V pátek mezi 6.30 – 7.00 proběhne soutěžní let o pohár Plumlova. Od 16 hodin pak kemp Žralok rozparádí tři koncerty kapel Putyk Acoustic Rock, Smetuzas a Karla Kahovce, Viktora Sodomy a George & Beatovens. Nebude chybět ani balónová show. Vstupné na páteční program na místě 200 korun. Celý program i místa startů letů najdete na Facebooku Kuča balony.

XIX. přerovské svatovavřinecké hody

KDY: od pátku 6. do neděle 8. srpna

KDE: TGM náměstí, Horní náměstí, kostel svatého Vavřince v Přerově

Tradiční Svatovavřinecké hody opět slibují bohatý doprovodný program. V pátek vystoupí na náměstí TGM v 17 hodin Re-Vox, v 19 hodin Limetall a ve 21 hodin Pirillo. V sobotu v 10 hodin Šediváci, v 15 hodin Kameron, v 17 hodin Arrhythmia, v 19 hodin Buty a ve 21 hodin Legendy se vrací.

V neděli zahraje v 10 hodin Cimbálová muzika Primáš, ve 13 hodin Academic Jazz band, v 15 hodin Pokáč a v 17.30 hodin Anna K. Bohatý program je připraven v neděli od 10 do 17 hodin na Horním náměstí, a od 9 hodin v kostele svatého Vavřince a na farní zahradě.

ButyZdroj: Deník / Vladimír Pryček

ABBA Revival zahraje u zámku

KDY: sobota 7. srpna od od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem na Masarykově náměstí v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen… Legendární švédská skupinu ABBA má svůj revival! Amfiteátrem zábřežského zámku se v sobotu rozezní písně jako Dancing Queen, Honey, honey nebo Mamma mia. O zábavu nebude nouze. Hudebníci vystoupí v kostýmech podle originální předlohy a nebudou chybět ani paruky. Občerstvení je zajištěno.

ABBA revival.Zdroj: Jiří Necid