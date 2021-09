Za lidovými řemesly i valašskou kuchyní zavítejte do Živých dřevěnic

KDY: sobota 28. srpna od 13 do 18 hodin

KDE: Valašské Klobouky

Tři kloboucké dřevěnice, Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna i věž farního kostela se o poslední srpnové sobotě otevřou, aby si sem lidé mohli přijít pro jedinečné zážitky. Při procházce po historickém centru města se návštěvníci mohou zastavit u valašských chalup, nahlédnout do světnic a přiblížit si živobytí našich předků. Hospodyňky příchozí pohostí, řemeslníci zase vezmou do rukou nářadí a pustí se do práce. Své nástroje nenechají zahálet ani muzikanti, a tak bude na Živých dřevěnicích pěkně veselo. Přijďte si užít příjemnou lidovou atmosféru už v sobotu 28. srpna od 13 do 18 hodin.

„Srdečně zveme na návštěvu Pechancovy dřevěnice, kde uvidíte všední život valašské rodiny, do Pivečkovy dřevěnice, kde se ocitnete v ševcovské domácnosti, a také do dřevěnice na Kosence, kde zavoní v peci upečený chleba, zavrtí se kolovrátek a bude se drhnout peří. A v programu toho bude daleko víc, proto si určitě udělejte čas a vydejte se s námi na putování za valašskými tradicemi,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.

Spolu s dřevěnicemi se návštěvníkům otevřou i další památkové objekty. „Zváni jste do Červeného domu na Masarykově náměstí, kde se podíváte do soukenické i prvorepublikové domácnosti a také do dobové kuchyně z 50. let. Expozice o díle architekta Huberta Gessnera můžete zhlédnout ve Staré radnici a ve stodole na zahradě domu Josefa Bratmanna. A když vystoupáte po schodech do výšin kostelní věže, pokocháte se výhledem na město s nezvyklým nadhledem,“ pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

V areálu Kosenky příchozí přivítá lidovými písničkami cimbálová muzika Klobučan. Zruční řemeslníci k tomu před zraky návštěvníků oživí staré tradiční postupy, například kutí kos, výrobu šindelů a metel, tkaní na stavu, paličkování, předení na kolovrátku a další. Lákavou zkušeností pro malé i velké se jistě stane skok do čerstvého bělokarpatského sena. A k občerstvení tu zavoní valašská kyselica, pečené zemáky s česnekem nebo chleba z pece. Dvůr Janíkovy dřevěnice pak nabídne venkovní výstavu obrazů i místo k příjemnému odpočinku.

Gastrofestival.Zdroj: Deník/archiv

Family Food Fest v Napajedlích

KDY: sobota 28. srpna

KDE: od 11 do 22 hodin

ZA KOLIK: Napajedla

Na několika gastro stanovištích se můžou návštěvníci těšit na lákavé dobroty. Mexické speciality, jako je quesadilla, tacos, burito, nachos - v pálivé i nepálivé dětské verzi. Pravé americké burgery, na kterých si pochutnáte, jak v klasické variantě s hovězím, vepřovým, či hovězím trhaným masem, tak i ve variantě pro vegetariány. Těšit se můžete na žebírka nebo kuřecí křidýlka. Nebude chybět ani víno a míchané drinky.

Od jedenácti do patnácti hodin zahraje a vykouzlí jistě příjemnou atmosféru kapela Žlutá ponorka. Štafetu převezme známý animátor a kouzelník Jiří Hadaš se svým "Kouzelným karnevalem", jehož hostem bude i Maxipes Fík! Po něm si pak děti můžou užít zábavu na pěnové párty. Od jedenácti do třinácti hodin si děti i rodiče můžou vyzkoušet žonglérské a další dovednosti v cirkusové dílničce nebo si zkusit udělat až 5 metrů dlouhé bubliny v bublinovém workshopu. K dispozici budou oblíbené skákací hrady, hračky, heliové balonky, malování na obličej a další. Od 19 do 22 hodin zahraje kapela Reggay. Originální a lákavá bude jistě kuchařská dílnička pro děti. Ty zde vyfasují kuchařské zástěry a čepice a můžou se pustit svépomocí do přípravy malých dobrot.

KROMĚŘÍŽSKO

Čau prázdniny. Rozlučte se s nimi v Kroměříži

KDY: sobota 28. srpna 2021

KDE: výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 250 Kč/osoba (2-99 let), dítě do 2 let zdarma, ZTP/P zdarma

ČAU PRÁZDNINY. Užijte si festival pro celou rodinu! Čeká vás fantastické zakončení prázdnin. Vystoupí Miro Jaroš, Michal Nesvadba a další. A co dalšího vás čeká?

- pěnová párty, vodní balonková bitva, trampolíny nebo fotokoutek

- kolotoče, klauni, kouzelnické vystoupení a pohádkový les

- desítky vnitřních i venkovních atrakcí, tenis, beachvolejbal, fotbal nebo skatepark

Kolotoče. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Koncert Venduly Galdové

KDY: pátek 27. srpna od 19 hodin

KDE: sál zámku v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem zve na koncert Venduly Galdové, který se koná v pátek 27. srpna 2021 v 19 hodin hodin v sále bystřického zámku. Vstupné dobrovolné.

GULÁŠ FEST ve Cvrčovicích

KDY: sobota 28. srpna

KDE: taneční kolo ve Cvrčovicích

Nenechte si ujít Guláš fest. Vaření se koná od 10 do 14 hodin, od 17 hodin je naplánované vyhodnocení. V případě nepříznivého počasí je připravený párty stan.

Guláš. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 28. srpna od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce. Nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu, a to až do 23. října.

Festival Hlasy už popáté

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: amfiteátr Na Stráni v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 450, zlevněné 400, rodinné 890 korun, děti do 12 let zdarma

V závěru prázdnin si dopřejte nevšední hudební zážitek. Zavítejte na v pořadí již 5. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu, který představí hudebníky nejrůznějších žánrů, a které spojuje unikátní hlasový projev. V rožnovském amfiteátru Na Stráni vystoupí Cimbálová muzika Jagár, Zuzana Mojžišová s kapelou, Ida Kelarová a další. Součástí akce bude i workshop lidského hlasu s Idou Kelarovou, který je však již plně obsazen. Případně kontaktujte přes e-mail: pavel.trcka@fujare.cz, či telefon +420 605 764 343, zda se neuvolnilo místo. Akci organizuje Fujaré z.s. Podrobné informace o programu i účinkujících, ale i minulých ročnících najdete na webu festivalhlasy.cz.

PROGRAM „HLASŮ“:

17.00 – CM Jagár

17.45 – Let's Go!

19.15 – Zuzana Mojžišová & kapela

20.30 – CM Jagár 21.15 – Ida Kelarová & spol.

22.30 – Cheap Tobacco

23.59 – konec produkce na hlavní scéně

Unikátní koncert Cyrille Oswald Quartetu

KDY: neděle 29. srpna od 19.30

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 160, na místě pak za 180 korun

Jedinečný koncert plný skvělé muziky na vlnách bluesu a jazzu rozehrají v neděli večer Cyrille Oswald Quartet, který tvoří čtyři hudebníci: Cyrille Oswald z Nizozemska, Rusové Daniel Bulatkin a Max Makagonov a v českém zastoupení Petr Nohavica. „Cyrille Oswald se začal věnovat hraní na profesionální úrovni, když žil v Karibiku, od roku 1994. Po návratu do Holandska založil latinský soubor a začal se studiem na Královské konzervatoři v Haagu, kterou dokončil v roce 2001. V Holandsku patří do jednoho z nejprestižnějších současných orchestrů, the New Rotterdam Jazz Orchestra,“ lákají na webu organizátoři. Dopřejte si v závěru prázdnin a dovolených skvělou hudební tečku – pecku. Nebudete litovat.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Candyman

KDY: sobota 28. srpna od 20.45 hodin

KDE: kino Hvězda v Uherském Hradišti

Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultovní hrdina všech strašidelných historek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat před zrcadlem a on se objeví - tentokrát v galerii moderního umění.

Mladý výtvarník Anthony má pocit, že jeho kariéra stagnuje a on potřebuje nový impuls, aby mohl pokračovat v tvorbě. Jednoho dne mu kamarád povypráví tragický příběh o tom, jak se zrodil muž s hákem a proč začal vraždit. Anthony je tou legendou zcela fascinován a začne pátrat po dalších okolnostech. Jeho obrazy najednou získávají temný nádech a postupně se na nich začíná objevovat jediná tvář…

Indiánské loučení s prázdninami

KDY: sobota 28. srpna od 14 do 16 hodin

KDE: nádvoří Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstup volný



Správný indián ví, že potřebuje čelenku s pery, korálkové ozdoby, pomalovaný obličej, totem svého kmene a luk se zásobou šípů. To všechno, a ještě něco navíc čeká na všechny malé i velké indiány, kteří si chtějí užít tradiční galerijní loučení s prázdninami. Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Indiáni. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Další tipy ze soudního kraje

Strongman Šternberk

KDY: sobota 28. srpna od 13 hodin

KDE: parkoviště sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít 9. ročník sportovního klání silných mužů v extrémních silových disciplínách. Jedná se o závod České strongman ligy pod záštitou ČNFS. Závod Strongman Šternberk 2021 navštíví v sobotu pořádní chlapy ze všech koutů České republiky. Pro závodníky je připraveno pět náročných silových disciplín, které prověří kompletní sílu, vůli i odhodlání.

Závod se koná za každého počasí! Během závodu proběhne dobročinná sbírka na nemocnou Adélku z Mladějovic, která má diagnostikovanou DMO.

Strongman Šternberk - závody silákůZdroj: DENÍK/Stanislav Heloňa

Plumlovský drak aneb Dračí loděa jejich posádky opět v akci

KDY: sobota 28. srpna od 9 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 12 let zdarma

Tradiční akce rozvíří vody a zvedne vlny Plumlovské přehrady. Festival dračích lodí nabídne poslední srpnovou sobotu od brzkého rána, od 9 hodin, skvělou podívanou. Vedle závodů malých dračích lodí, se bude v areálu na pláži U Vrbiček konat také velký dětský den. Dorazte s celou rodinou podpořit nabuzené posádky dračích lodí. Závod v malých dračích lodích se pojede mezi 9. až 18. hodinou. Užijte si kultovní „Den přehrady“, skvělou atmosféru, dobré jídlo i pití. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce i překážková dráha. Programem po celý den bude provázet Petr Zakopal. Slavnostní vyhlášení výsledků závodů proběhne mezi 18. – 19. hodinou.

Stejně jako loni, převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura, i proto budou moci dračí posádky soutěžit o Pohár primátora.

Závody dračích lodí na plumlovské přehraděZdroj: Deník / Šarlota Šínová

XXXIX. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston

KDY: pátek 27. až neděle 29. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: jednodenní: rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí) 400 Kč, plné (dospělý) 200 Kč, snížené (žáci ZŠ, studenti, senioři) 100 Kč; na celou akci: rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí) 600 Kč, plné (dospělý) 300 Kč, snížené (žáci ZŠ, studenti, senioři) 150 Kč; Zdarma - děti do 6 let, ZTP, ZTP/P, KÚOK

Celosvětové setkání uměleckých kovářů - Hefaiston, na které letos kvůli pandemii dorazí méně účastníků ze zahraničí a akce bude tentokrát spíše česko-slovenská, se uskuteční na hradě Helfštýn. Lidé mohou po celý víkend obdivovat nejen živou tvorbu, ale také vystavené exponáty na druhém nádvoří. Připraven je i bohatý program - kovářské soutěže, přednášky v galerii na II. nádvoří, demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, koncerty a mnoho dalšího. Během víkendu zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou a zpět.



PÁTEK 27. srpna

9.00 – 17.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 20.00 prezence účastníků

9.00 – 20.00 instalace dovezených exponátů

13.00 – 16.00 seminář

18.00 - koncert skupiny Nylon Jail

21.00 - promítání

22.00 - fireshow Boca Fuego

SOBOTA 28. srpna

8.30 – 10.00 prezence účastníků

9.00 – 17.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 18.00 kovářské soutěže

9.00 – 18.00 prezentace škol

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

9.00 – 21.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 21.00 výstava kovářských prací

21.00 - koncert skupiny Fast Food Orchestra

NEDĚLE 29. srpna

9.00 – 13.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 13.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 14.00 výstava kovářských prací

9.00 – 14.00 kovářské soutěže

9.00 – 14.00 prezentace škol

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

12.30 - koncert skupiny Hrubá Hudba

14.00 - slavnostní závěr s předáváním cen