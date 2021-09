Stará řemesla na hradě Malenovice

KDY: sobota 4. září od 10 do 18 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč

Užijte si ukázky tradičních i zapomenutých řemesel v předhradí, čeká vás celodenní rodinný program. Jak se ve středověku tavilo železo nebo pekl chléb? Jak fungují některé z muzejních exponátů v praxi a jakou technologií vznikaly stovky let staré předměty, které nachází archeologové? Téměř zapomenuté rukodělné techniky ožijí na hradě v Malenovicích. Návštěvníci se mohou během celé soboty seznámit se starými technologiemi, vidět originály dobových předmětů, vyslechnout si zajímavé výklady odborníků nebo vyzkoušet některé z řemeslných technik v tvořivých dílnách.

Stará řemesla na hradě Malenovice. Zdroj: Deník/repro

Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem

KDY: sobota 4. září 2021 od 15 hodin

KDE: Hotel Moskva ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 220 Kč

Přijďte se bavit a zahájit tak radostně nový školní rok! Malí návštěvníci i s jejich velkým doprovodem si užijí mnoho zábavy a legrace. Každý dětský účastník získá během akce odměnu, zvláště děti, které přijdou v různých maskách a kostýmech. Akce se koná v Kongresovém sále Interhotelu Moskva. Cena je jednotná, platí pro všechny bez rozdílu věku. Vstupenky formou SMS nebo e-mailem zakoupíte na portále SMSticket. Tištěné vstupenky si můžete zakoupit také v Informačním a turistickém středisku v přízemí zlínské radnice na nám. Míru (po-čt 7.30-18.00, pá 7.30-17.00) anebo po telefonické dohodě také na ulici Kvítková v budově Jednoty (tel. 605 92 80 18).

Yogafest Zlín 2021

KDY: sobota 4. září 2021

KDE: Filmový uzel Zlín

Festival je vhodný pro všechny, kteří mají o jógu a zdravý pohyb zájem. Na své si přijdou jak ostřílení jogíni, tak začátečníci, kteří se s jógou chtějí potkat poprvé. Kromě mnoha lekcí jógy a přednášek s jógou spojených, meditací a dýchání, zde nebude chybět ani relaxační zóna, výborná vegetariánská strava a zdravé dezerty.

VII. Lešetín Fest ve Zlíně

KDY: sobota 4. září od 14 do 22 hodin

KDE: Parkoviště u hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Spolek "LešetínZlín", Hospůdka U Kovárny a Hotel Baltaci Atrium vás zve na VII. Lešetín Fest, pohodový festiválek v centru Zlína pro celou rodinu, který se koná na parkovišti Hotelu Baltaci Atrium. Můžete se těšit na vystoupení hudebních kapel, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej, skákací hrad, dobré pivečko a jídlo a spoustu další zábavy. Vstup zdarma.

KROMĚŘÍŽSKO

Milovníci motorismu si v Kroměříži užijí své

KDY: neděle 5. září od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma, ZTP zdarma, ZTP/PZDARMA i s doprovodem

Neděle 5. září bude už podeváté patřit na Výstavišti v Kroměříži všem nadšencům Auto moto a krásných nablýskaných veteránů. Opět bude k mání vše, co se týká motorismu – náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty. Majitelé historických vozidel mají vstup zdarma, své skvosty mohou vystavit na zadní volné ploše G.

Setkání sběratelů. Nebudou chybět mince či třeba poštovní známky

KDY: neděle 5. září od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma, ZTP zdarma, ZTP/PZDARMA i s doprovodem

V neděli 5. září bude Výstaviště Kroměříž patřit všem příznivcům auto moto, nablýskaných veteránů a taky všem sběratelům! V rámci tradiční akce "Auto Moto Blešák" proběhne i "HOBBY sběratelská akce", která má na kroměřížsku letitou tradici. Akce je zaměřena na setkání sběratelů, a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile atd. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit. Abecedně shrnuto - na HOBBY burze najdete prakticky vše od aforismů až po žvýkačkové obaly.

Sběratelská akce.Zdroj: Archiv Výstaviště Kroměříž

Kroměřížský drak 2021

KDY: sobota 4. září od 8 do 20 hodin

KDE: vodní plocha Bagrák - Hrubý rybník v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Užijte si už 4. ročník festivalu malých dračích lodí. Předběžný časový harmonogram závodu:

Program:

SOBOTA 4. 9. 2021

- 08.30 – 09.00 - porada kapitánů

- 09.00 – 18.00 - závody malých dračích lodí na 200 m a 1 km (doprovodný program pro celou rodinu, nafukovací atrakce a aktivity)

- 18.00 – 19.00 slavnostní vyhlášení výsledků

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Noční život v Brumbálkově

KDY: pátek 3. září od 18 do 22 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Zajímá vás, co se děje v naší výstavě Tajný život medvídků, když se večer setmí? Co myslíte, usínají únavou naši plyšáci, nebo ožívají? Pokud byste tuto hádanku chtěli rozlousknout, přijďte do hlavní budovy na večerní návštěvu muzea. Součástí programu kromě dílniček budou dobrodružné prohlídky výstavy a čtení medvědí pohádky v 18 hodin.

Gastro Brod Festival 2021

KDY: sobota 4. září od 10 do 19 hodin

KDE: louka za Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě

ZA KOLIK: vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma

Festival nabídne domácí italskou pastu míchanou v bochníku parmezánu, kanadskou specialitu poutine, mexické burritos, autentickou orientální a egyptskou street food, širokou nabídku burgerů z kvalitního masa mnoha chutí včetně variant pro vegetariány, prvotřídní grilované pochoutky, maďarské čabajky, slovenské sýry, sušené červíky a šafránové nebo kozí produkty. Chuťové pohárky návštěvníků pohladí bublinkové waffle, škrábaná zmrzlina, palačinky, tradiční trdelníky nebo moderní cukrářské dezerty. Gastro Brod Festival nabídne třeba specialitu v podobě kávy nebo horké čokolády ve zmrzlinovém kornoutu. Návštěvníci budou moci ochutnat aquaponické pochoutky a dozvědět se spoustu novinek o zemědělství budoucnosti.

Moravští vinaři nabídnou lahodná vína, na čepu budou k výběru čtyři druhy piv, barmani připraví alko i nealko míchané koktejly a pro děti nebudou chybět domácí limonády. Město Uherský Brod připravilo více než bohatý program. Na podiu se představí Pavel Novák, Naďa Konvalinková, Divadlo Brod, Kuchařská show Jiřího Krále, a mnoho dalšího. Zábavní zóna s atrakcemi, poníky nebo skautskými aktivitami čeká na své malé návštěvníky. Festival startuje již v 10 hodin a potrvá do brzkého večera. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

Palačinka. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Netopýří noc na zámku Vsetín

KDY: sobota 4. září od 19 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 korun

Přijďte se spolu s dětmi dozvědět zajímavosti o netopýrech. Ačkoliv mnohé děsí svým vzezřením, jsou to ve skutečnosti velmi plachá stvoření. Na přednášce muzejního zoologa Zdeňka Tyllera se dozvíte nejen mnoho zajímavostí o těchto nočních tvorech. „V prostoru se skvěle orientují díky schopnosti echolokace. Ústy nebo nosem vydávají zvuk, který se po střetu s překážkou vrací zpět k jejich sluchovým smyslům,“ uvedl kurátor akce a zoolog Muzea regionu Valašsko Zdeněk Tyller.

Akce na zámku Vsetín vás ale přesvědčí, že jde o vcelku milé a hlavně hodně užitečné zvíře, které si rozhodně zaslouží lidskou ochranu. „Nejdříve si něco povíme o životě netopýrů a poté bude následovat ukázka živých exemplářů lovících v Panské zahradě,“ pozval Tyller.

Pokud byste tuto sobotu akci nestihli, nemusíte smutnit. Ve čtvrtek 16. září totiž proběhne ještě jedna Netopýří noc, a to na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Více informací o obou akcích najdete na webu www.muzeumvalassko.cz.

Netopýří noc na vsetínském zámkuZdroj: MuRV, se souhlasem

Dny města aneb Zažít Valmez jinak

KDY: od pátku 3. do soboty 25. září, akce Zažít Valmez jinak - sobota 4. září od 14 hodin

KDE: plácek pod zámkem Žerotínů a ulice Nábřeží

ZA KOLIK: vstup volný



Stejně jako v loňském roce i letos město Valašské Meziříčí pořádá parádní akci - Dny města. Od pátku 3. září až do soboty 25. září se v průběhu tří týdnů budete moci zúčastnit řady kroužků, workshopů či hudebních vystoupení. Na akci se také můžete rovnou přihlásit do příslušného zájmového útvaru a rezervovat si místo. Přijďte zažít své město jinak. Více informací o programu pro jednotlivé dny najdete na webu kzvalmez.cz, konkrétně zde.



Zažít Valmez jinak

Nevíte, co s načatým víkendem? Přijďte v sobotu plnými doušky vychutnat a nasát skvělou atmosféru a zažijte Valmez jinak. Nejenže si užijí vaše chuťové pohárky, ale také uši, oči i tělo. Hned ráno v 9 hodin se můžete zapojit a zacvičit si jógu za Sýpkou - sraz před informačním centrem. S sebou si vezměte podložky.



Na plácku pod zámkem Žerotínů a v ulici Nábřeží si od 14 do 23 hodin užijete skvělé jídlo i vynikající kávu a radost si uděláte třeba kytkou z květinového ateliéru Roští, nebo minimalistickými šperky od Verunique. Těšte se na oblečení ze lnu, luxusní rostlinná mýdla, produkty s valašskou tématikou, vázání kytic/věnců, výrobu ekologických pracích prostředků, hry nejen pro děti pod záštitou Vrtule a mnoho mnoho dalšího.



Program Kulturní scény:

16:00 - 17:00 Míja a Tyvík, "soubor" Osoby blízké

17:00 - 18:00 Pohádky ze skládky - improvizované scénické čtení s dětmi pro děti

18:00 - 19:00 Krtek (divadýlko pro děti od Marka Sýkory)

19:00 - 20:00 Valmez swing - ochutnávka swingu - přijďte si trsnout

20:30 - 22:30 Pecha Kucha – zajímavé myšlenky – 20 sekund – 20 slidů

Podrobnější informace o akci a programu najdete zde.

Zašovské slavnosti a gastrofestival LOVEfood i vernisáž výstavy Jindřiha Štreita

KDY: sobota 4. září od 11 hodin, vernisáž pak v neděli 5. září od 14 hodin

KDE: výletiště, kulturní dům, kostel Navštívení Panny Marie, Zašová

ZA KOLIK: záloha za talíř a příborový set - 50 korun

Pokud milujete kvalitní hudbu i jídlo, pak si tuto sobotu v Zašové nenechte ujít tradiční festival hudby a jídla pod širým nebem. Program bude opravdu nabitý. Zahájení v 11 hodin hudebně okoření Zašovjanka. Ve 14.30 pak vystoupí kapela Lake Malawi a o hodinu později proběhne slavnostní křest a uvedení knihy Zašová v proměnách časů. Nebude chybět ani program pro děti, dílničky či balonkový klaun, gastro a rukodělné stánky. Ve 20.30 to pak na pódiu rozparádí kapela UDG. Zájemci mohou využít také možnost prohlídek místního kláštera nebo si projít výstavu v místním kulturním době pořádanou ke 100 letům Orla v Zašové.

V neděli pak slavnostní atmosféru dokreslí i vernisáž výstavy význačného českého fotografa, Jindřicha Štreita, která se koná od 14 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. Zahájení výstavy se koná za osobní účasti umělce a během ní také vystoupí Cimbálová muzika Polajka nebo Monika Duarte Štreitová (flétna) spolu s Danielem Duarte Štreitem (kytara). Výstava fotografií pořádaná ve spolupráci nadačního fondu Opus Trinity a Obce Zašová potrvá do konce září v rámci Otevřených bran každou sobotu v časech 9 - 12 a 13 - 17 hodin, v neděli a ve státní svátky pak od 13 do 17 hodin.

Tradiční Zašovské slavnosti spojené s gastrofestivalem Lovefood se konaly v sobotu na prostranství před Kulturním domem v Zašové. Zajímavý kulinářský a kulturní program nalákal stovky lidí.Zdroj: Deník/David Janošek

DALŠÍ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Litovelské slavnosti

KDY: sobota 4. září od 9 do 22 hodin

KDE: město Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kapitán Demo, Petr Kotvald, Pražský výběr, Pangea Beatles revival, Michal Zapletal, ZZ Top Revival, památky, výstavy a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Na toto a mnohé další se můžete těšit v rámci Litovelských slavností. V rámci akce si můžete vyjít na radniční věž nebo se podívat do útrob muzea, a to všechno v rámci slavností zdarma nebo na bázi dobrovolného vstupného. Můžete se těšit i na bohaté občerstvení, ale i ochutnávku a prodej místních vín. Parkování je zajištěné na bývalém autobusovém nádraží v ulici Dukelská.

Kapitán Demo.Zdroj: Silver B.C.

Národní výstava psů Floracanis Olomouc

KDY: sobota 4. září až neděle 5. září od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: děti do 15 let zdarma



Přijďte se pokochat pohledem na nádherné psí plemena. K vidění bude až 2500 psích šampionů, možnost bude i zakoupit krmivo a chovatelské i kynologické potřeby a připravený bude i atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé. Mimo jiné například naučná stezka, zážitkový chodník, zoo koutek zoologické zahrady, ukázky výcviku a letu papoušků, králičí hop, ukázky dravců a sokolníků a jízda na koních a ponících. V sobotu od 12 hodin bude k vidění i kuchařská show Jaroslava Sapíka.

Václav Neckář „65 let na scéně“

KDY: pátek 3. září od 19 hodin

KDE: kulturní dům v Zábřehu

ZA KOLIK: 390 až 540 korun

Exkluzivní koncert legendy české popmusic Václava Neckáře a jeho kapely Bacily. Svým vystoupením oslaví své 65leté působení na české hudební scéně. Atmosféru a sílu jeho písní, jakými jsou Stín katedrál, Kdo vchází do tvých snů, má lásko nebo Půlnoční umocní smyčcové kvarteto. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a připomeňte si plejádu nezapomenutelných hitů tohoto výjimečného zpěváka.

Václav Neckář a BacilyZdroj: redakce