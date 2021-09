Festival Májíček

KDY: sobota 11. září od 15 hodin

KDE: prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně

V sobotu 11. září se na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně bude konat XII. ročník Česko-slovenského dětského folklórního festivalu Májíček. Zahájení v 15 hodin.

Zahrají dětské folklórní soubory:

Jánošíček Brno

Malý Radhošť Rožnov pod Radhoštěm

Trnečka Zlín

Děcka z tábora Orel Zlín

vystoupí dětské cimbálové muziky: Strunečka Zlín, Strunka Domanín



Od 17 hodin hraje k poslechu i k tanci Cimbálová muzika Pavla Múčky ze Strážnice. Těšit se můžete i na další doprovodný program.

Májíček.Zdroj: Informační centrum Zlín

Dětský den a hasičská zábava ve Zlíně-Prštném

KDY: sobota 11. září 2021 od 14 do 22 hodin

KDE: na cvičišti ve Zlíně-Prštném



Nevíte, jak si užít sobotu? Užijte si hasičskou zábavu a dětský den na cvičišti u Kačáku ve Zlíně-Prštném. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, pro dospělé 4 druhy piva, nealko nápoje a výborné jídlo. Vystoupí kapela Tramontana Rock.

Hasič. Ilustrační foto.Zdroj: Informační centrum Zlín

Výstava na louce 2021 ve Žlutavě

KDY: sobota 11. září od 15 do 18 hodin

KDE: Žlutava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pojďte si v náhradním termínu užít Výstavu na louce. "Věříme, že počasí bude v tomo období babího léta už stabilnější a tak v sobotu 11. září od 15 hodin můžete shlédnout práce 40 výtvarníků na louce u chalupy ve Žlutavě 113. Připravili jsme pro vaše děti výtvarnou dílničku, aby se nenudily, zatímco vy budete za melodií country kapely Pěšáci konzumovat drobné občerstvení. Pozvěte i své přátele a známé. Srdečně vás zve Spolek Rozumění," lákají do Žlutavy pořadatelé.

Putování po sušírnách

KDY: sobota 11. září 2021

KDE: Vlachovice

ZA KOLIK: denní program je zdarma. Večerní koncert skupiny Dareband 100 Kč



Událost plná vůně ve Vlachovicích! Den otevřených sušíren - putování po sušírnách, ochutnávky nejen sušeného ovoce, valašská muzika, nádherné výhledy do krajiny. Ve Vlachovicích se dochovalo rekordních 8 historických sušíren, které vždy jednou za rok můžete vidět v akci. Dveře budou otevřené nejen v sušírnách, ale i v malebném Muzeu lidové kultury a tradic Vlachovska, v Bednářství Fryzelka, na farmě Květomluva i na Farmě Vrbětice.

Sušírny a další místa budou otevřeny od 10 do 18 hodin, sušírna Dokopy až do večerního programu. Letos se k programu přidává i koncert skupiny Dareband, který proběhne od 20 hodin. Akci pořádá spolek Dokopy ve spolupráci s obcí Vlachovice a dalšími subjekty.

Putování po sušírnách.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Užijte si Svatováclavské slavnosti v Kroměříži

KDY: sobota 11. září 2021

KDE: Výstaviště Kroměříž

Je to opět tady! Už poosmé se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky - nejlepší hudební akce, jakou Kroměříž pamatuje. Co vás čeká? Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Těšte se na celý den našlapaný tou nejlepší muzikou: zahraje NO NAME, MIRAI, INEKAFE, XINDL X nebo YO YO BAND! Tady prostě nemůžete chybět!

Harmonogram akce:

11:30 - otevření areálu

12:30 – 13:30 - DneskaNe

14:30 – 15:30 - YO YO BAND

16:30 – 17:30 - INEKAFE

18:30 – 19:30 - XINDL X

20:30 – 21:30 - MIRAI

22:30 – 23:30 - NO NAME

Výstaviště Kroměříž. Ilustrační foto.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Pohádkový les SVČ Včelín

KDY: sobota 11. září 2021 od 14.30 do 15.30 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč/děti (v ceně soutěžní kartička s odměnami), 20 Kč/dospělí



SVČ Včelín zve srdečně všechny děti a rodiče na POHÁDKOVÝ LES, který se uskuteční v sobotu 11. září 2021. Start od 14.30 do 15.30 hodin u rybníka v Zahájeném, cíl v areálu SVČ Včelín. Pohádkovým lesem vás opět provedou známé pohádkové bytosti. V areálu SVČ Včelín se můžete těšit na zábavné atrakce a posezení u ohně (špekáčky nebo jablíčka s sebou). Občerstvení zajištěno!

Arcibiskupským zámkem od rána až do noci

KDY: pátek 10. září 2021 od 10 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 170/130 Kč

V pátek 10. září budou provádět Reprezentačními sály a sala terrenou Arcibiskupského zámku Kroměříž průvodci v historických kostýmech. Výjimečná atmosféra kostýmovaných prohlídek bude po celý den umocněna zatemněním sálů, které budou osvětleny pouze sporým světlem křišťálových lustrů. Pátek, 10. září 2021, 10.00 – 21.00 h.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

KDY: od 10. do 12. září

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí temperament lidových tradic a kultury, pestrost slováckých krojů a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Královské město Uherské Hradiště - srdce Slovácka - nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnosti nejsou jen "obyčejným" folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než šedesáti měst a obcí z celého regionu Slovácka.

Putování Vinohradskou ulicí 2021

KDY: sobota 11. září od 14 hodin

KDE: Uherské Hradiště



Přijměte pozvání na tradiční vyvrcholení Slováckých slavností vína a otevřených památek do Vinohradské ulice a zažijte Slovácko všemi smysly. Můžete se těšit na otevřené měšťanské vinné sklepy, venkovní vinařská a gurmánská posezení, cimbálové muziky i Národní výstavu vín slovácké vinařské podoblasti.

Návraty k lidové tradici ve skanzenu Rochus

KDY: neděle 12. září 2021 od 10 do 17 hodin

KDE: Skanzen Rochus, Mařatice - Uherské Hradiště

Při nedělních volných prohlídkách uherskohradišťského skanzenu, který se nachází jen kousek nad Vinohradskou ulicí, se zastaví čas v dobách našich babiček a prababiček. Zabaví a inspirují se zde děti i dospělí. Malí návštěvníci nahlédnou na kozy, husy, slepice či králíky, zjistí, jak se chodí na chůdách nebo si vyrobí placku z chlebového těsta.

Všichni mohou vyzkoušet tkaní na ručním stávku, mletí obilí na kamenném mlýnci nebo se zapojit do presování hroznů s ochutnávkou čerstvé šťávy. K vidění budou ukázky šití krojů a krojových částí a paličkování krajky, která dříve byla součástí kroje. Vinařství Medek nabídne výborné víno a burčák a také odborné povídání o víně. V rámci otevřených památek je po celý víkend muzeum otevřeno bezplatně. Od skanzenu je to pak jen kousek ke kapli sv. Rocha, regionálnímu poutnímu místu. Doporučení: Piknikové koše a deky s sebou!

VALAŠSKO

Valašské záření bude plné skvělých koncertů

KDY: pátek 10. a sobota 11. září

KDE: Dolní náměstí, Svárov, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Léto sice skončilo, ale slunečné teplé dny jsou předzvěstí parádního babího léta. Tak proč si jej neokořenit skvělými koncerty a neužít si tradiční multižánrového festival Valašské záření? Letos bude akce probíhat současně na dvou pódiích, a to na Dolním náměstí a na Svárově a nebude pochopitelně chybět ani letní kino, které v oba dny začíná vždy ve 21.30 na Dolním náměstí ve Vsetíně.

Těšit se můžete na Žlutého psa, Terezu Kerndlovou, Maxim Turbulenc, Tomáše Kočku, Gymplery, Valašskou cimbálovou muziku a další.

Podrobný program najdete na webu dkvsetin.cz nebo zde.

Valašské Záření ve Vsetíně. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Martin Mrlina

Dolnobečvanské zemňákobraní

KDY: sobota 11. září od 14.30 hodin

KDE: místní náves, Dolní Bečva



Brambory, zemňáky, erteple, kobzoly či krumple. Ať už této zdomácnělé zelenině, kterou objevili v Americe, říkáte jakkoliv, dorazte na dolnobečvanské zemňákobraní a užijte si skvělé sobotní odpoledne plné soutěží a bramborových specialit. Akci hudebně okoření vystoupení Lucie Redlová & Garde nebo Horňané.

Zacíleno na brambory aneb Podzim na poli i v chalupě

KDY: sobota 11. září od 9 do 17 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědiny, Rožnov pod Rožnovem

ZA KOLIK: plné vstupné 100, snížené 80, dětské 50, rodinné 200 korun

Podzim není spojený jen s padajícím listím a barevně zbarvenou krajinou, ale především se sklizní. Ať už to jsou červená voňavá jablka, cukernaté hrozny či oranžové dýně a brambory. Právě brambory jsou hlavním tématem sobotní akce v rožnovském skanzenu. „V minulosti se brambory kopaly nebo vyorávaly později, obvykle až po svátku svatého Václava. Hned na poli se třídily do košů podle velikosti na hrubé (velké), sadbové a drobné, které se spolu s pokopanými musely spotřebovat nejdříve, než se mohly zkazit nebo seschnout," uvádí na svém webu Valašské muzeum v přírodě.

Přijďte si užít den plný tradic okořeněný vůní bramborových placek, zemákových pagáčků a mnoho dalších skvělých jídel, která budete moci ochutnat. Tradiční náladu navodí gajdoš Petr Sovják z Neubuze spolu s hudeckou muzikou Radhošť, která zahraje jak k práci, tak hostům pro potěšení. Děti si mohou vyzkoušet upéct brambory na ohníčku.

Sběr brambor na poli v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: se svolením Valašského muzea v přírodě, Rožnov p. R.

Valašské koštování i den plný sportu

KDY: sobota 11. září, akce Sportuj! - od 9 do 16 hodin, akce Valašské koštování od 15 hodin

KDE: Letní stadion TJ Valašské Meziříčí, amfiteátr

ZA KOLIK: vstup zdarma na obě akce



Nevíte, kam se v sobotu s dětmi? A co je vzít na Letní stadion, kde bude probíhat od dopoledních hodin prezentace sportovních klubů z Valašského Meziříčí, vaše děti si tak zdarma mohou vyzkoušet nejrůznější sporty a vybrat si z nich ten, kterému se chtějí věnovat v rámci volnočasového kroužku. Speciálním hostem akce bude reprezentační fotbalový obránce, David Rozehnal. Součástí bude také SportAnalytik Light - profesionální analýza sportovních předpokladů dětí.



Poté můžete od 15 hodin zavítat do valašskomeziříčského amfiteátru, kde potěšíte své chuťové pohárky na akci Valašské koštování. Těšte se na folklorní odpoledne s ochutnávkou krajových jídel a nápojů. Ochutnávka pochutin typických pro Valašsko, koštování slivovice, koštování a prodej vína a burčáku, akce pro děti či ukázka včelařství. Akci hudebně okoření cimbálové muziky Bača, Valašsko, dětský folklorní soubor Ovečky a folklorní soubory Košár a Šmykňa.

Afterparty Charity Jam

KDY: sobota 11. září

KDE: Kulturní dům Klobučan, Masarykovo náměstí 942, Valašské Klobouky

ZA KOLIK: 120 korun

Co s načatým sobotním večerem po charitativním závodu v Brumově-Bylinci? Přijďte se bavit a zapařit do Klobučanu ve Valašských Kloboukách. Pro rozpohybování a předvedení vašich tanečních kreací bude hrát kapela Focus Rock a své vymazlené mixy předvede Dj Lucky Boy a Dj BlizixXx. Kromě dobré hudby a pití na vás bude čekat i plno skvělého jídla. Podrobnější informace o akci najdete na Facebooku https://fb.me/e/2rrEEEowR. Výtěžek z akce půjde na další ročník Charity Jamu.

Co je Charity Jam?

„Charity Jam je charitativní BMX závod, který se koná v bikeparku ve městě Brumov-Bylnice. Závodu se každoročně účastní špička české i zahraniční BMX scény. Veškerý finanční výtěžek z této akce putuje na podporu dětí a mládeže s handicapem. Pomáhá konkrétním osobám (každý rok jiným) například s úhradou rehabilitací, léků či zdravotnických pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovna."

DALŠÍ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Dny města Uničova

KDY: sobota 11. září od 8 hodin a neděle 12. září od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, zahrada Městského klubu, Uničov

ZA KOLIK: zdarma

Dny města Uničov jsou tu! Těšit se můžeme na 12. uničovský farmářský trh, který bude od 8 do 12 hodin na Masarykově náměstí, připraveny budou i hry, atrakce a eko soutěž pro děti u radniční věže bude k vidění výstava strašidel a pohádkových bytostí a za příznivého počasí bude možný i výstup na radniční věž. Těšit se můžeme i na Uničovský gulášfest nebo prohlídky v muzeum vězeňství a v zahradě Městského klubu Uničov můžou své síly poměřit týmy, sestavené z dětí a rodičů, v netradičních disciplínách. V neděli proběhne Mše svatá, koncerty, výstavy nebo prohlídky radniční věže. Tak neváhejte a přijďte i s dětmi oslavit Dny města Uničov!

Bonsaje zaplní nádvoří zámku

KDY: od pátku 10. do neděle 12. září

KDE: nádvoří zámku v Prostějově

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Uchvacuje vás svět bonsají? Pak o víkendu přijďte na jejich výstavu, která se koná na nádvoří prostějovského zámku. Akce probíhá od pátku do neděle od 9 do 17 hodin. Během výstavy bude navíc probíhat i poradenství v oblasti správného pěstování bonsaj i prodej výpěstků a misek. V neděli bude probíhat ukázka tvarování od 13 hodin, v tuto dobu na výstavu také zavítá vzácný host - prezident České bonsajové asociace, Ing. Ivan Macháček, který se přijede osobně seznámit s Bonsai klubem Haná a jednotlivými členy a v průběhu odpoledne pak bude hodnotit vystavené bonsaje. Vstupné na akci dobrovolné.

Výstava bonsají v ProstějověZdroj: archiv Bonsai klubu

Dny evropského dědictví Zábřeh

KDY: pátek 10. září až neděle 12. září

KDE: hrad a zámek Zábřeh, město Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma

Každoročně se v rámci Dnů evropského dědictví otevírají brány nejzajímavějších zábřežských památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní ročník zahájí v pátek od 17 hodin na zábřežském hradu a zámku dravci Seiferos, chybět nebudou ani Kováři Zábřeh, poníci, alchymistická laboratoř a program završí ohňová show. V sobotu své brány otevřou památky jako například kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem ve věži, kostel sv. Barbory a kostel Církve československé husitské. Památky budou přístupné v sobotu 11. září od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Tradičně bude připravena i hra pro děti i dospělé Po stopách kulturního dědictví, kdy se při procházení památek sbírají razítka. Start i cíl hry je na zábřežském hradu.